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المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح"

بعد عرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان

منح المعرض الدولي للاختراعات "إكسبو لندن ITE" والمقام في المملكة المتحدة، ابنة الوطن باحثة الدكتوراه أمل عبدالله بن مرضاح، الميدالية الذهبية للمعرض، بالإضافة إلى جائزة خاصة؛ وذلك نظير مشاركتها بعرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان.

وفي هذا السياق أعربت أمل عبدالله بن مرضاح، عن سعادتها بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي، مؤكدة عزمها على مواصلة المسيرة ورفع راية المملكة في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

كما تقدمت بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة للدعم الدائم لأبناء وبنات الوطن وتشجيعهم على الإبداع والتنافس الإيجابي، وزرع القيم النبيلة بكل السبل الممكنة، كما تقدمت بالشكر لجميع من قدم لها الدعم وساهم في تذليل الصعوبات، متمنية لأبناء الوطن المزيد من التألق والفوز والتقدم.

المعرض الدولي للاختراعات إكسبو لندن ITE

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح"
سبق

منح المعرض الدولي للاختراعات "إكسبو لندن ITE" والمقام في المملكة المتحدة، ابنة الوطن باحثة الدكتوراه أمل عبدالله بن مرضاح، الميدالية الذهبية للمعرض، بالإضافة إلى جائزة خاصة؛ وذلك نظير مشاركتها بعرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان.

وفي هذا السياق أعربت أمل عبدالله بن مرضاح، عن سعادتها بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي، مؤكدة عزمها على مواصلة المسيرة ورفع راية المملكة في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

كما تقدمت بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة للدعم الدائم لأبناء وبنات الوطن وتشجيعهم على الإبداع والتنافس الإيجابي، وزرع القيم النبيلة بكل السبل الممكنة، كما تقدمت بالشكر لجميع من قدم لها الدعم وساهم في تذليل الصعوبات، متمنية لأبناء الوطن المزيد من التألق والفوز والتقدم.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
06:51 PM

المعرض الدولي للاختراعات يمنح الميدالية الذهبية للسعودية "أمل بن مرضاح"

بعد عرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح المعرض الدولي للاختراعات "إكسبو لندن ITE" والمقام في المملكة المتحدة، ابنة الوطن باحثة الدكتوراه أمل عبدالله بن مرضاح، الميدالية الذهبية للمعرض، بالإضافة إلى جائزة خاصة؛ وذلك نظير مشاركتها بعرض اختراع لتفريغ الشحنات الكهربائية من جسم الإنسان.

وفي هذا السياق أعربت أمل عبدالله بن مرضاح، عن سعادتها بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي، مؤكدة عزمها على مواصلة المسيرة ورفع راية المملكة في المحافل الدولية بإذن الله تعالى.

كما تقدمت بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة للدعم الدائم لأبناء وبنات الوطن وتشجيعهم على الإبداع والتنافس الإيجابي، وزرع القيم النبيلة بكل السبل الممكنة، كما تقدمت بالشكر لجميع من قدم لها الدعم وساهم في تذليل الصعوبات، متمنية لأبناء الوطن المزيد من التألق والفوز والتقدم.

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