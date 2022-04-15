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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على "أرجنتيني" مصاب بكورونا قفز من سيارة الإسعاف

تم نقله إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية مشددة

قرَّر رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد القفز من سيارة إسعاف أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الشرطة لتتبُّعه، والقبض عليه.

وبحسب سكاي نيوز، فقد وقع الحادث في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، ووسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهدها المدينة، وتناقلتها وسائل إعلام محلية. فيما نُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن توقفت سيارة الإسعاف أمام مدخل المستشفى قفز الرجل منها، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى الشرطة بما جرى، وبدأت عملية مطاردة لضبطه.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية بينما كان يمشي في شارع خالٍ تمامًا من المارة وهو يكتب على هاتفه المحمول.

ونقلت سيارة إسعاف الرجل إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية. علمًا بأن الرجل يواجه اتهامات بانتهاك قانون الحجر الصحي في الأرجنتين.

فيروس كورونا الجديد

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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على "أرجنتيني" مصاب بكورونا قفز من سيارة الإسعاف
سبق

قرَّر رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد القفز من سيارة إسعاف أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الشرطة لتتبُّعه، والقبض عليه.

وبحسب سكاي نيوز، فقد وقع الحادث في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، ووسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهدها المدينة، وتناقلتها وسائل إعلام محلية. فيما نُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن توقفت سيارة الإسعاف أمام مدخل المستشفى قفز الرجل منها، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى الشرطة بما جرى، وبدأت عملية مطاردة لضبطه.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية بينما كان يمشي في شارع خالٍ تمامًا من المارة وهو يكتب على هاتفه المحمول.

ونقلت سيارة إسعاف الرجل إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية. علمًا بأن الرجل يواجه اتهامات بانتهاك قانون الحجر الصحي في الأرجنتين.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:18 PM

بعد مطاردة مثيرة.. القبض على "أرجنتيني" مصاب بكورونا قفز من سيارة الإسعاف

تم نقله إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية مشددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرَّر رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد القفز من سيارة إسعاف أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ الأمر الذي استدعى تدخُّل الشرطة لتتبُّعه، والقبض عليه.

وبحسب سكاي نيوز، فقد وقع الحادث في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، ووسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهدها المدينة، وتناقلتها وسائل إعلام محلية. فيما نُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن توقفت سيارة الإسعاف أمام مدخل المستشفى قفز الرجل منها، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى الشرطة بما جرى، وبدأت عملية مطاردة لضبطه.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية بينما كان يمشي في شارع خالٍ تمامًا من المارة وهو يكتب على هاتفه المحمول.

ونقلت سيارة إسعاف الرجل إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية. علمًا بأن الرجل يواجه اتهامات بانتهاك قانون الحجر الصحي في الأرجنتين.

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