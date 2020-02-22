النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق النقد الدولي: "كورونا" سيقلص النمو العالمي 0.1%

"جورجيفا" رهنت بحث السيناريوهات الأكثر حدة بالتفشي

ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن فيروس "كورونا" الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولاً عن توقعاته في شهر يناير 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.


وأوضحت "جورجيفا" لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، أن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الصين فيروس كورونا المستجد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
صندوق النقد الدولي: "كورونا" سيقلص النمو العالمي 0.1%
سبق

ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن فيروس "كورونا" الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولاً عن توقعاته في شهر يناير 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.


وأوضحت "جورجيفا" لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، أن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
06:29 PM

صندوق النقد الدولي: "كورونا" سيقلص النمو العالمي 0.1%

"جورجيفا" رهنت بحث السيناريوهات الأكثر حدة بالتفشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
536

ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، أن فيروس "كورونا" الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولاً عن توقعاته في شهر يناير 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.


وأوضحت "جورجيفا" لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، أن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,509
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,861

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة