"الدوسري": تأسيس فريق تطوعي نسائي لخدمة محافظة الطائف

وسيعمل على تقديم خدمات وبرامج متنوعة

أكدت الناشطة والمتطوعة دعاء حمود الدوسري، أنهم انتهوا من الترتيبات الخاصة والمتعلقة بأضخم فريق تطوعي يخدم الطائف من حيث أهداف وأسس معينة تصب في صالح العمل التطوعي للطائف وأهالي الطائف، وسيعمل الفريق النسائي على تقديم خدمات وبرامج متنوعة.

وأضافت الدوسري أن هدف الفريق التطوعي هو التنقيب عن أبواب الخير والإنسانية لرسم الفرحة والبسمة للمستفيدين عبر برامج مختلفة؛ وذلك للوقوف في جانب المحتاج بمساعدته، وقضاء حاجته، ومنحه فرحة المناسبات المختلفة، مشيرة إلى أن أجمل ما في التطوع أن الشخص يقدم وقته وجهده لمثل هذه الأعمال الإنسانية الخيرية.

وأكدت أن المشارك في العمل التطوعي يتعلَّم الأساليب المثلى للتعامل مع الناس، ويلمس أثرها في حياته الشخصية والعملية، مبينة أن العمل التطوعي أو أعمال التطوع مهمة جداً لكل مجتمع؛ لأنها تعتبر مكملة للأعمال الرسمية التي تقدم لخدمة أفراد المجتمعات.

