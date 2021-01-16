النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

مرض غامض يُصيب عشرينية بجدة.. حجزت رحلة إيمانية لأسرتها وغابت!

مأساة يرويها والدها مناشدًا "الصحة" إنقاذ فلذة كبده: "كانت في كامل صحتها"

تقف أسرة فتاة عشرينية بمحافظة جدة حائرةً أمام مرض أصاب ابنتهم بشكل مفاجئ أدخلها في غيبوبة منذ أكثر من نصف شهر، دون معرفة الأسباب؛ ما جعلها طريحة الفراش بمستشفى شرق جدة حتى اللحظة، وسط مناشدات لوزارة الصحة بالتدخل العاجل ونقل الفتاة إلى مستشفى متخصص من أجل علاجها.

ويقول والد الفتاة "عبدالرحمن عقال الزهراني" لـ"سبق" راوياً قصة ابنته مع المرض الغامض: "في اليوم الذي سَبَق دخول (منال) في غيبوبة كانت بأتم صحة وعافية حتى إنها قامت بحجز موعد لجميع أفراد الأسرة بما فيهم هي؛ للصلاة في الحرم المكي الشريف لأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء".

وأضاف: "في اليوم الثاني قبيل الاستعداد إلى الذهاب إلى مكة، دخلتُ غرفة ابنتي من أجل اصطحابها معنا في تلك الرحلة الإيمانية، غير أنى وجدتها في حالة غيبوبة ولم تستطع أن تنهض من منامها؛ ما اضطرني إلى نقلها إلى مستوصف خاص وآخر مستشفى أهلي قريبين من منزلي بحي المنتزهات فيما رفضا استقبال الحالة، وهو ما جعلني أذهب بها على الحال إلى مستشفى شرق جدة الذي لا تزال ترقد فيه بقسم العناية المركزة منذ 17 يومًا دون معرفة ما أصابها وتشخيص مرضها حتى الآن".

وأشار والدها إلى أن ابنته لا تعاني من أي أمراض مزمنة، وكانت في كامل صحتها وتبلغ من العمر 20 عامًا وتدرس ثاني مستوى بالجامعة، لافتًا إلى أنه في حيرة من أمره ويسعى جاهدًا إلى نقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع إعادة الحياة إلى فلذة كبده.

وناشد "الزهراني" وزارة الصحة، ممثلة في الوزير الدكتور توفيق الربيعة، بالنظر في حالة ابنته وتوجيه من يلزم بنقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع تشخيص حالتها ومعالجتها على وجه السرعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرض غامض يُصيب عشرينية بجدة.. حجزت رحلة إيمانية لأسرتها وغابت!
سبق

تقف أسرة فتاة عشرينية بمحافظة جدة حائرةً أمام مرض أصاب ابنتهم بشكل مفاجئ أدخلها في غيبوبة منذ أكثر من نصف شهر، دون معرفة الأسباب؛ ما جعلها طريحة الفراش بمستشفى شرق جدة حتى اللحظة، وسط مناشدات لوزارة الصحة بالتدخل العاجل ونقل الفتاة إلى مستشفى متخصص من أجل علاجها.

ويقول والد الفتاة "عبدالرحمن عقال الزهراني" لـ"سبق" راوياً قصة ابنته مع المرض الغامض: "في اليوم الذي سَبَق دخول (منال) في غيبوبة كانت بأتم صحة وعافية حتى إنها قامت بحجز موعد لجميع أفراد الأسرة بما فيهم هي؛ للصلاة في الحرم المكي الشريف لأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء".

وأضاف: "في اليوم الثاني قبيل الاستعداد إلى الذهاب إلى مكة، دخلتُ غرفة ابنتي من أجل اصطحابها معنا في تلك الرحلة الإيمانية، غير أنى وجدتها في حالة غيبوبة ولم تستطع أن تنهض من منامها؛ ما اضطرني إلى نقلها إلى مستوصف خاص وآخر مستشفى أهلي قريبين من منزلي بحي المنتزهات فيما رفضا استقبال الحالة، وهو ما جعلني أذهب بها على الحال إلى مستشفى شرق جدة الذي لا تزال ترقد فيه بقسم العناية المركزة منذ 17 يومًا دون معرفة ما أصابها وتشخيص مرضها حتى الآن".

وأشار والدها إلى أن ابنته لا تعاني من أي أمراض مزمنة، وكانت في كامل صحتها وتبلغ من العمر 20 عامًا وتدرس ثاني مستوى بالجامعة، لافتًا إلى أنه في حيرة من أمره ويسعى جاهدًا إلى نقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع إعادة الحياة إلى فلذة كبده.

وناشد "الزهراني" وزارة الصحة، ممثلة في الوزير الدكتور توفيق الربيعة، بالنظر في حالة ابنته وتوجيه من يلزم بنقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع تشخيص حالتها ومعالجتها على وجه السرعة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:14 PM

مرض غامض يُصيب عشرينية بجدة.. حجزت رحلة إيمانية لأسرتها وغابت!

مأساة يرويها والدها مناشدًا "الصحة" إنقاذ فلذة كبده: "كانت في كامل صحتها"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,117

تقف أسرة فتاة عشرينية بمحافظة جدة حائرةً أمام مرض أصاب ابنتهم بشكل مفاجئ أدخلها في غيبوبة منذ أكثر من نصف شهر، دون معرفة الأسباب؛ ما جعلها طريحة الفراش بمستشفى شرق جدة حتى اللحظة، وسط مناشدات لوزارة الصحة بالتدخل العاجل ونقل الفتاة إلى مستشفى متخصص من أجل علاجها.

ويقول والد الفتاة "عبدالرحمن عقال الزهراني" لـ"سبق" راوياً قصة ابنته مع المرض الغامض: "في اليوم الذي سَبَق دخول (منال) في غيبوبة كانت بأتم صحة وعافية حتى إنها قامت بحجز موعد لجميع أفراد الأسرة بما فيهم هي؛ للصلاة في الحرم المكي الشريف لأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء".

وأضاف: "في اليوم الثاني قبيل الاستعداد إلى الذهاب إلى مكة، دخلتُ غرفة ابنتي من أجل اصطحابها معنا في تلك الرحلة الإيمانية، غير أنى وجدتها في حالة غيبوبة ولم تستطع أن تنهض من منامها؛ ما اضطرني إلى نقلها إلى مستوصف خاص وآخر مستشفى أهلي قريبين من منزلي بحي المنتزهات فيما رفضا استقبال الحالة، وهو ما جعلني أذهب بها على الحال إلى مستشفى شرق جدة الذي لا تزال ترقد فيه بقسم العناية المركزة منذ 17 يومًا دون معرفة ما أصابها وتشخيص مرضها حتى الآن".

وأشار والدها إلى أن ابنته لا تعاني من أي أمراض مزمنة، وكانت في كامل صحتها وتبلغ من العمر 20 عامًا وتدرس ثاني مستوى بالجامعة، لافتًا إلى أنه في حيرة من أمره ويسعى جاهدًا إلى نقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع إعادة الحياة إلى فلذة كبده.

وناشد "الزهراني" وزارة الصحة، ممثلة في الوزير الدكتور توفيق الربيعة، بالنظر في حالة ابنته وتوجيه من يلزم بنقلها إلى مستشفى متخصص يستطيع تشخيص حالتها ومعالجتها على وجه السرعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة