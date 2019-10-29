بالشراكة مع "الصحة".. "الحازمي" يدشن حملة تبرع بالدم بـ"تعليم صبيا"

حث الجميع على اعتباره واجباً دينياً ووطنياً وصحياً يعود بالنفع على المتبرعين

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، صباح اليوم، مشروع التبرع بالدم، ضمن برنامج المبادرات للشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، بالتعاون مع قسم المختبر، وبنك الدم بمستشفى صبيا العام، تحت شعار "دمي فداء لوطني"، وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى علي الحسن طميحي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية، وعدد من المشرفين، والمعلمين، والمرشدين الصحيين للبنين والبنات.

واطلع "الحازمي" على أهداف المشروع من قبل المشاركين فيه من أطباء وممرضين، وحث الجميع على التبرع بالدم؛ باعتباره واجباً دينياً، ووطنياً، وصحياً يعود بالنفع الكبير على المتبرعين.

وقدم شكره لمستشفى صبيا، والقائمين عليه لجهودهم وتعاونهم مع التعليم، مشيراً إلى أن التثقيف الصحي في المدارس يحظى برعاية وعناية وزير التعليم، مشيداً بدور المرشدين الصحيين والمرشدات في مدارس تعليم صبيا؛ من أجل الاهتمام بصحة النشْء؛ باعتبارهم مستقبل الوطن الغالي.

وتضمنت المبادرة الصحية عدة أوراق عمل، حيث ألقى "موسى الفيفي" نظرة عامة عن الصحة المدرسية، بينما تحدث الدكتور خالد عبد الجليل، أخصائي طب الأسرة والمجتمع، عن مبادرات وبرامج الصحة المدرسية، وأهمية الفحص الاستكتشافي المبكر للأمراض المزمنة لدى طلاب وطالبات المدارس، كالسكري، والسمنة، والربو، والضغط المرتفع، والحساسية بأنواعها.

كما تحدث الدكتور "عبد الجليل" عن المدارس الصحية، وبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب المزمن، أسبابه، وأعراضه، وعلاجه، وكذا التوعية بأضرار التدخين، وآليات العلاج، فيما قدمت "مليحة منقري" عرضاً عن الزيارات المدرسية الدورية.

وخُتم اللقاء بنقاش مفتوح شمل العديد من المداخلات والاستفسارات.