النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"علاوي": إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بتدخلها في الشأن العراقي

مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق

شنّ رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، وقال إنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأثبتت تدخلها في الشأن العراقي، مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق.


جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، قال فيه: "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني".

وأضاف "علاوي" في بيانه قائلاً: "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".


وتابع قائلًا: "إن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار".

وأشار إلى أن السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها.

إيران إياد علاوي العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"علاوي": إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بتدخلها في الشأن العراقي
سبق

شنّ رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، وقال إنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأثبتت تدخلها في الشأن العراقي، مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق.


جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، قال فيه: "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني".

وأضاف "علاوي" في بيانه قائلاً: "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".


وتابع قائلًا: "إن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار".

وأشار إلى أن السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
05:41 PM

"علاوي": إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بتدخلها في الشأن العراقي

مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,358

شنّ رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، وقال إنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأثبتت تدخلها في الشأن العراقي، مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق.


جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، قال فيه: "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني".

وأضاف "علاوي" في بيانه قائلاً: "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".


وتابع قائلًا: "إن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار".

وأشار إلى أن السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,064
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,576

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة