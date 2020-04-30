1161 حالة تعافٍ من "كورونا" بمكة المكرمة

العاصمة المقدسة في المقدمة بـ 554 حالة

بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد بمنطقة مكة المكرمة؛ 1161 حالة من أصل 3163 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المنطقة.

وتوزعت حالات التعافي الـ 1161 على كل من؛ مدينة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة - بواقع 554 حالة، وجدة بـ 507 حالات، والطائف بـ 90 حالة، والقنفذة بـ 11 حالة.

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 22753 حالة؛ منها 19428 حالة نشطة، و123 حالات حرجة، و 162 حالة وفاة؛ وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.