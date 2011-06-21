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"محافظ شرورة" يناقش ونائب مدير الإسكان بنجران‎‎ متطلبات الأهالي

بحثَا سبل تعزيز خدمات الوزارة المقدمة للسكان وتعزيز أية معوقات

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم، نائب مدير فرع شؤون الإسكان بمنطقة نجران حمود أحمد قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي آل قراد؛ حيث تمت مناقشة متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدّمها للمواطنين؛ بما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد محافظ شرورة موفق العنزي، حرص واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة، وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء، شكر "آل قحاط" المحافظ على حسن الاستقبال واهتمامه بما فيه خدمة أبناء وأهالي شرورة.

محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ شرورة" يناقش ونائب مدير الإسكان بنجران‎‎ متطلبات الأهالي
سبق

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم، نائب مدير فرع شؤون الإسكان بمنطقة نجران حمود أحمد قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي آل قراد؛ حيث تمت مناقشة متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدّمها للمواطنين؛ بما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد محافظ شرورة موفق العنزي، حرص واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة، وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء، شكر "آل قحاط" المحافظ على حسن الاستقبال واهتمامه بما فيه خدمة أبناء وأهالي شرورة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:31 PM

"محافظ شرورة" يناقش ونائب مدير الإسكان بنجران‎‎ متطلبات الأهالي

بحثَا سبل تعزيز خدمات الوزارة المقدمة للسكان وتعزيز أية معوقات

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بندر آل عوض - شرورة
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استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم، نائب مدير فرع شؤون الإسكان بمنطقة نجران حمود أحمد قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي آل قراد؛ حيث تمت مناقشة متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدّمها للمواطنين؛ بما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد محافظ شرورة موفق العنزي، حرص واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة، وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء، شكر "آل قحاط" المحافظ على حسن الاستقبال واهتمامه بما فيه خدمة أبناء وأهالي شرورة.

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