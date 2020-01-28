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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكّن من استئصال ورم من عين طفلة

عمرها ١٢ سنة كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، في استئصال ورم من عين طفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة، كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى؛ بسبب ورم دموي كبير استمرّ لمدة عام، وذلك بقيادة الدكتورة زينب الحباب استشاري جراحة العيون وجراحة تجميل العيون ومجاري الدمع وجراحة حجاج العين.

وأوضحت الدكتورة الحباب أن الطفلة راجعت المستشفى، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ تبيّن أن لديها ورمًا كان ملتصقًا بالعضلة المستقيمة الوحشية للعين، وتقرّر استئصاله بعملية جراحية، ونجحت ولله الحمد، ورجعت العين لوظائفها الطبيعية.


يذكر أن قسم العيون في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يضمّ العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية الحديثة، والمتطورة، والمتقدّمة، والتي تشتمل على العديد من الجراحات مثل جراحات شبكية العين، والليزك، والحول للأطفال، وانسداد مجرى الدمع في الأطفال، حجاج العين للأطفال وتجميل العين، وحقن البوتكس، بالإضافة إلى جراحات القرنية.

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

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مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكّن من استئصال ورم من عين طفلة
سبق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، في استئصال ورم من عين طفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة، كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى؛ بسبب ورم دموي كبير استمرّ لمدة عام، وذلك بقيادة الدكتورة زينب الحباب استشاري جراحة العيون وجراحة تجميل العيون ومجاري الدمع وجراحة حجاج العين.

وأوضحت الدكتورة الحباب أن الطفلة راجعت المستشفى، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ تبيّن أن لديها ورمًا كان ملتصقًا بالعضلة المستقيمة الوحشية للعين، وتقرّر استئصاله بعملية جراحية، ونجحت ولله الحمد، ورجعت العين لوظائفها الطبيعية.


يذكر أن قسم العيون في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يضمّ العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية الحديثة، والمتطورة، والمتقدّمة، والتي تشتمل على العديد من الجراحات مثل جراحات شبكية العين، والليزك، والحول للأطفال، وانسداد مجرى الدمع في الأطفال، حجاج العين للأطفال وتجميل العين، وحقن البوتكس، بالإضافة إلى جراحات القرنية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
05:50 PM

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكّن من استئصال ورم من عين طفلة

عمرها ١٢ سنة كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، في استئصال ورم من عين طفلة تبلغ من العمر ١٢ سنة، كانت تعاني من آلام وصداع وضغط على العين اليمنى؛ بسبب ورم دموي كبير استمرّ لمدة عام، وذلك بقيادة الدكتورة زينب الحباب استشاري جراحة العيون وجراحة تجميل العيون ومجاري الدمع وجراحة حجاج العين.

وأوضحت الدكتورة الحباب أن الطفلة راجعت المستشفى، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ تبيّن أن لديها ورمًا كان ملتصقًا بالعضلة المستقيمة الوحشية للعين، وتقرّر استئصاله بعملية جراحية، ونجحت ولله الحمد، ورجعت العين لوظائفها الطبيعية.


يذكر أن قسم العيون في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يضمّ العديد من الأجهزة الطبية التشخيصية الحديثة، والمتطورة، والمتقدّمة، والتي تشتمل على العديد من الجراحات مثل جراحات شبكية العين، والليزك، والحول للأطفال، وانسداد مجرى الدمع في الأطفال، حجاج العين للأطفال وتجميل العين، وحقن البوتكس، بالإضافة إلى جراحات القرنية.

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