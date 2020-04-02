مصر تسجِّل 69 إصابة جديدة بـ "كورونا".. والمتعافون 179 حالة

"مجاهد": تسجيل 6 حالات وفاة لـ5 مصريين ولأردني الجنسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 22 مريضًا؛ وخرجوا من مستشفى العزل؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 179 حالة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة، كانت تحاليلها إيجابية للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها سابقًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، وفاة لأردني الجنسية، و5 وفيات مصريين، بحسب بيان وزارة الصحة.

أما حالات التعافي فتعود إلى امرأة ماليزية، و21 مصريًّا، تعافوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 779 حالة، من بينهم 179 حالة، تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.