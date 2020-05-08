النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26435 حالة

وفاة 599 و7530 شخصاً تماثلوا للشفاء

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26435 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:38 PM

باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26435 حالة

وفاة 599 و7530 شخصاً تماثلوا للشفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,329

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة