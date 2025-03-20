ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة
إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم حيث توفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.
من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.
فيروس كورونا الجديد
باكستان
ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-20
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم حيث توفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.
من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
08:41 PM
ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة
إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الباكستانية اليوم حيث توفي حتى الآن 3 من المصابين بفيروس كورونا وتماثل للشفاء 5 من المصابين.
من جهة أخرى قررت الحكومة الباكستانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية أمام المراجعين بما في ذلك مكاتب الجوازات والهوية الوطنية ومكاتب الضرائب للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما قررت الحكومة إغلاق الأندية وصالات الرياضة والتجميل، وإغلاق المجمعات التجارية جزئياً.