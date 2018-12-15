النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحبوب" تودع الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي للمزارعين

المؤسسة توضّح: لمن أقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم للموسم

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ).

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (21.507.956.83) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (141) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (214.771.362.33) ريالًا لعدد (848) مزارعًا بكمية (186.824.50) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وتهيب المؤسسة بالمزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم، الإسراع في ذلك؛ لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

المؤسسة العامة للحبوب مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الحبوب" تودع الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي للمزارعين
سبق

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ).

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (21.507.956.83) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (141) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (214.771.362.33) ريالًا لعدد (848) مزارعًا بكمية (186.824.50) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وتهيب المؤسسة بالمزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم، الإسراع في ذلك؛ لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:30 AM

"الحبوب" تودع الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي للمزارعين

المؤسسة توضّح: لمن أقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم للموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
525

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

بدأت المؤسسة بإيداع قيمة الدفعة التاسعة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/ 1441هـ).

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (21.507.956.83) ريالًا بحساباتهم البنكية؛ وذلك لعدد (141) مزارعًا.

وبهذا يكون ما تم إيداعه مبلغ (214.771.362.33) ريالًا لعدد (848) مزارعًا بكمية (186.824.50) طنًّا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وتهيب المؤسسة بالمزارعين الذين لم يقوموا بإقفال حساباتهم، الإسراع في ذلك؛ لضمان سرعة استكمال إجراءات الصرف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة