"المهجري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي جابر محمد علي المهجري بعد معاناة مع المرض.

وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما

يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/