"المهجري" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي جابر محمد علي المهجري بعد معاناة مع المرض.
وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما
يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/
"المهجري" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-17
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي جابر محمد علي المهجري بعد معاناة مع المرض.
وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما
يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
09:22 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:26 AM
"المهجري" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي جابر محمد علي المهجري بعد معاناة مع المرض.
وسوف يُصلى عليه بعد صلاة عصر يوم غدٍ الخميس بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، فيما
يستقبل العزاء من خلال الاتصال أو الإرسال على الأرقام التالية: والده / 0505768412/ عمه 0557981999/