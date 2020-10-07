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"الأرصاد" تتوقّع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق عدة

أشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل؛ سيتواصل الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل".

وقالت "الأرصاد": تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية.

وأضافت: يمتد التأثير إلى مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية"، مع نشاط في الرياح السطحية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تتوقّع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق عدة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل؛ سيتواصل الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل".

وقالت "الأرصاد": تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية.

وأضافت: يمتد التأثير إلى مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية"، مع نشاط في الرياح السطحية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:01 PM

"الأرصاد" تتوقّع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق عدة

أشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه اعتباراً من غد الخميس حتى بداية الأسبوع المقبل؛ سيتواصل الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل".

وقالت "الأرصاد": تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٩ - ١٥ درجة مئوية.

وأضافت: يمتد التأثير إلى مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية"، مع نشاط في الرياح السطحية.

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