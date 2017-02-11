15 عامًا بلا تعويض.. ورثة مواطن لـ"النقل": قطعت أرضنا بـ"القهر".. حققوا!

يطالبون بالنظر في تأخير استكمال الإجراءات.. ووكيلهم: روتين وبيروقراطية

طالب ورثة المواطن زقفان الريثي، بالتعويض عن أرضهم الواقعة بطريق جبل القهر بمحافظة الريث شرق منطقة جازان؛ مناشدين وزارة النقل التحقيق في تأخير استكمال إجراءات تعويضهم عن أرضهم منذ زمن يزيد على خمسة عشر عامًا، بالإضافة إلى عدم اكتمال مشروع الطريق الذي قطع الأرض ليربط جبل القهر بغيره من المراكز في المنطقة.

وقال وكيل ورثة المواطن: إن إجراءات التعويض أخذت وقتًا طويلًا، ولم تنتهِ وما زالت المعاملات الروتينية متأخرة بين صادر ووارد وبين إجراءات بيروقراطية كان يُفترض أنها قد استُكملت قبل خمسة عشر عامًا من قِبَل الدوائر المعنية في وزارة النقل أو فرعها بجازان.

وبيّن الوكيل أن الأرض قد قطعها طريق فرعي للبلدية، وطريق رئيسي لوزارة النقل، وهو موصّل لجبل القهر، وقد حرمهم الطريق الاستفادة من أرضهم المقطوعة طوال تلك السنوات متعجبًا من طول تلك الإجراءات.

وبدورها، أرسلت "سبق" لفرع وزارة النقل بجازان، استفسارًا حول الموضوع قبل أكثر من أسبوعين ولم ترد.