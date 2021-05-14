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أمانة جدة ترصد 69 مخالفة وتُغلق 9 مواقع خالفت الإجراءات

بعد تنفيذ 180 جولة في أول أيام العيد على الواجهات البحرية

رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية 69 مخالفة وأغلقت تسعة مواقع وذلك لعدم امتثالها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال 180 جولة على الواجهات البحرية، في أول أيام العيد، عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم.

وذكرت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط"، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في الامتثال بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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أمانة جدة ترصد 69 مخالفة وتُغلق 9 مواقع خالفت الإجراءات
سبق

رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية 69 مخالفة وأغلقت تسعة مواقع وذلك لعدم امتثالها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال 180 جولة على الواجهات البحرية، في أول أيام العيد، عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم.

وذكرت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط"، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في الامتثال بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:18 PM

أمانة جدة ترصد 69 مخالفة وتُغلق 9 مواقع خالفت الإجراءات

بعد تنفيذ 180 جولة في أول أيام العيد على الواجهات البحرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية 69 مخالفة وأغلقت تسعة مواقع وذلك لعدم امتثالها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال 180 جولة على الواجهات البحرية، في أول أيام العيد، عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم.

وذكرت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط"، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في الامتثال بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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