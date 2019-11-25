النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

أقام نادي الفروسية بالرياض أمس حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية ومجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.


واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.


وسلم قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان كأس كلية الملك خالد العسكرية لبدر سعود رزيق مدرب إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوز الفرس "مقتدرة" التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.


وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف لفوز الجواد "الجامي" الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية
سبق

أقام نادي الفروسية بالرياض أمس حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية ومجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.


واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.


وسلم قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان كأس كلية الملك خالد العسكرية لبدر سعود رزيق مدرب إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوز الفرس "مقتدرة" التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.


وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف لفوز الجواد "الجامي" الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
06:54 PM

نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
980

أقام نادي الفروسية بالرياض أمس حفل سباقه الـ30 على كأسي كلية الملك خالد العسكرية ومجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.


واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس كلية الملك خالد العسكرية على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.


وسلم قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان كأس كلية الملك خالد العسكرية لبدر سعود رزيق مدرب إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوز الفرس "مقتدرة" التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.


وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف لفوز الجواد "الجامي" الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,000
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة