أبها تستضيف الملتقى الأكبر بالمنطقة عن أكثر أمراض الفم شيوعاً

نظمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة الملتقى العلمي الأول في تخصص أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان في مدينة أبها، حيث يعتبر هذا الملتقى أول وأكبر تجمع لاختصاصيي واستشاريي التخصص بالمنطقة الجنوبية.

ومن أهداف الملتقى والذي انعقد تحت شعار "الثورة في علوم ممارسات تخصص طب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان"؛ تقديم مواد علمية مواكبة للتطور في تخصص طب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان والتي تعتبر من ممارسات وخدمات طب الأسنان الحيوية لكل مرضى الأسنان.

حضر الملتقى عدد كبير من المتخصصين وأطباء الأسنان من كافة التخصصات من عدة مناطق للاستفادة من البرنامج العلمي وورش العمل المقدم لهم.