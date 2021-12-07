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الأردن تسجل 6392 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 988159 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 911905 حالات بعد تسجيل 4534 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11817 حالة.

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الأردن تسجل 6392 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 988159 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 911905 حالات بعد تسجيل 4534 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11817 حالة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:01 PM

الأردن تسجل 6392 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 988159 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 911905 حالات بعد تسجيل 4534 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11817 حالة.

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