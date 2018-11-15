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جامعة أم القرى تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والصحية

فترة التقديم تمتد من يوم 16 إلى 28 من شهر ربيع الأول الجاري

أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تمتد من يوم الأربعاء الموافق 1441/03/16هـ، وحتى يوم الاثنين 1441/03/28هـ، وللاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa .

جامعة أم القرى وظائف

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جامعة أم القرى تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والصحية
سبق

أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تمتد من يوم الأربعاء الموافق 1441/03/16هـ، وحتى يوم الاثنين 1441/03/28هـ، وللاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa .

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
12:17 AM

جامعة أم القرى تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والصحية

فترة التقديم تمتد من يوم 16 إلى 28 من شهر ربيع الأول الجاري

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,164

أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تمتد من يوم الأربعاء الموافق 1441/03/16هـ، وحتى يوم الاثنين 1441/03/28هـ، وللاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa .

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