ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"
شفاء 70 حالة يرفع حالات الشفاء لـ8070
سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.
ماليزيا
فيروس كورونا الجديد
ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-19
سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:40 PM
ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بـ"كورونا"
شفاء 70 حالة يرفع حالات الشفاء لـ8070
سجلت ماليزيا، اليوم، ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصًا.
وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصًا؛ فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.