أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..
أمانة الرياض: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية
قالت: سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين عبر الرقم ٩٤٠
أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..
أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
أمانة الرياض: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية
قالت: سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين عبر الرقم ٩٤٠
أكدت أمانة الرياض أن محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: محطات الوقود مُلزمة بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وتحديثها لتواكب المراجعة الشهرية لقيمة البنزين ولتوضيح الأسعار للمواطنين.. سنتابع التطبيق ونستقبل بلاغات السكان عن المخالفين للتعليمات عبر #الأمانة_٩٤٠..