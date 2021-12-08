"صحف إماراتية" عن زيارة ولي العهد: رؤية موحّدة لإحداث التنمية وتعزيز التقدم.. هنا نموذج

قالت: شراكة إستراتيجية انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والعمق الخليجي والعربي

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، في افتتاحياتها، بأنباء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للإمارات؛ لافتة إلى أن الزيارة تؤكد أن الدولتين نموذج في علاقات التعاون والشراكة وتحرصان دوماً على تطوير هذه العلاقات.

وتحت عنوان "الإمارات والسعودية.. استقرار وتنمية".. كتبت صحيفة "الاتحاد" تقول: رؤية إماراتية سعودية موحّدة تجاه آليات إحداث التنمية وتعزيز التقدم بصفتها هدفاً مشتركاً لدول وشعوب المنطقة، عبر دعم جميع الجهود الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعميم مفاهيم التعاون والاحترام المتبادل، وانتهاج الحوار طريقاً للوصول إلى حلول لمختلف التحديات والقضايا التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام مستقبل الأجيال المقبلة، وتحقيق طموحها بازدهار المنطقة.

وأضافت، وفقما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الأمير محمد بن سلمان، يجددان من أبوظبي، الشراكة الإستراتيجية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والعمق الخليجي والعربي عبر فتح آفاق أوسع لمسارات التعاون الثنائي، واستثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات ضمن توجهات البلدين لتنشيط الاقتصاد، ودفع التنمية وبناء اقتصاد معرفي مستدام، خاصة أن الدولتين تلعبان دوراً رئيساً في الاقتصاد وقيادة مرحلة التعافي العالمي.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن المملكة والإمارات نموذج في علاقات التعاون والشراكة، وتحرصان دوماً على تطوير هذه العلاقات، سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، كما تلعبان دوراً مهماً، انطلاقاً من مكانتهما في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك، والقضايا والملفات الإقليمية والدولية. وفي كل لقاء بين قيادتي البلدين تتعزز هذه الجهود بما يخدم مصالح الشعبين، ويحقق الأمن والاستقرار المنشود في المنطقة والعالم.

وتحت عنوان "الإمارات والسعودية جسد واحد" أشارت صحيفة البيان في زاوية "رأي البيان"، إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها زيارة محمد بن سلمان التاريخية إلى الإمارات، أمس، ومجمل ما تناوله لقاؤه مع أخيه محمد بن زايد، ينبع من المسار القوي الذي مثل فيه البلدان الشقيقان نموذجاً للسياسة المتوازنة والمؤثرة في استقرار المنطقة ومضاعفة فرص التنمية فيها، وما تؤكده الزيارة أن الشراكة الإستراتيجية الأخوية بين البلدين تمضي قدماً برؤية واضحة وموحدة نحو مزيد من النتائج الإيجابية لتفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك.

وقالت: للزيارة استثنائيتها الخاصة إماراتياً، على المستويين الرسمي والشعبي، فولي العهد السعودي تربطه محبة وأخوة كبيرة مع قيادة الدولة وشعبها، ولحضوره بين أهله في الإمارات، التي تشهد حراكاً دولياً واسعاً من زيارات قادة الدول، مكانة ومعانٍ عظيمة تؤكد مدى تجذر الروابط والأواصر بين البلدين ووحدة المصير بين الشعبين، وهو ما يتم ترجمته باستمرار بعلاقات أوثق وتعاونٍ متنامٍ تعم فوائده على المنطقة بأسرها.

وتابعت: ما ركزت عليه الزيارة من رؤى مشتركة بين البلدين حول المستقبل، والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات والسعودية كأكثر دولتين تأثيراً وأكبر اقتصادين عربيين، يعزز قاعدة صلبة للنهوض بالتنمية ودعم السلام والاستقرار والتعامل مع تحديات المنطقة الملحة كمحاربة الإرهاب والتصدي لظاهرة التغير المناخي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وضمان موقع مؤثر في اقتصاد العالم الجديد.

واختتمت البيان: تؤمن الإمارات أن علاقاتها بالسعودية هي علاقة العضد بعضيده، وأنهما جسد واحد، لذلك فهي ترى فيما تشهده المملكة الشقيقة من نهضة اقتصادية وتنموية متصاعدة نجاحاً للإمارات ونجاحاً لدول المنطقة وشعوبها، كما تدرك أن لدورها الوازن عربياً ودولياً بالغ الأثر في دعم القضايا العربية وتعزيز استقرار شعوبها وازدهارها.