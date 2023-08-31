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مديرا "صحة عسير" وفرع الموارد البشرية يناقشان تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتطوير التعاون

ضمن جهود التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة

باستقبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني؛ وذلك لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين الجهتَيْن في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ضمن جهود التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة.

ورحّب العسيري في بداية اللقاء بالضيوف مؤكدًا أهمية تعزيز تفعيل أدوار المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق الأفقي الفعال مع فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة.

وبدوره قدّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة وفريقه شرحًا تفصيليًّا، تضمّن أهم المحاور التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا للعمل على رفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والنظرة التكاملية فيما يتعلق بالجانب التنظيمي في القطاع الحكومي، والنظر للمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر المستفيد. وأكد المجتمعون ما تتطلبه الخطوة الأولى في هذا المسار من قراءة المعطيات الحالية لوضع المسؤولية الاجتماعية، وما يليها من خطوات؛ وذلك لتحوير هذا العطاء من عمل عفوي إلى عمل ممنهج، يتسم بالتأثير التنموي المستدام.

واستعرض فريق عمل الشؤون الصحية مهام الإدارات المعنية في صحة المنطقة بجانب المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق القائم مع الإدارات ذات الاختصاص في وزارة الصحة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والرفع بالتوصيات للتعامل معها وفق الهيكلة المعتمدة في كل جهة، وبما يحقق المصلحة العامة في هذا الجانب.

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مديرا "صحة عسير" وفرع الموارد البشرية يناقشان تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتطوير التعاون
سبق

باستقبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني؛ وذلك لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين الجهتَيْن في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ضمن جهود التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة.

ورحّب العسيري في بداية اللقاء بالضيوف مؤكدًا أهمية تعزيز تفعيل أدوار المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق الأفقي الفعال مع فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة.

وبدوره قدّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة وفريقه شرحًا تفصيليًّا، تضمّن أهم المحاور التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا للعمل على رفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والنظرة التكاملية فيما يتعلق بالجانب التنظيمي في القطاع الحكومي، والنظر للمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر المستفيد. وأكد المجتمعون ما تتطلبه الخطوة الأولى في هذا المسار من قراءة المعطيات الحالية لوضع المسؤولية الاجتماعية، وما يليها من خطوات؛ وذلك لتحوير هذا العطاء من عمل عفوي إلى عمل ممنهج، يتسم بالتأثير التنموي المستدام.

واستعرض فريق عمل الشؤون الصحية مهام الإدارات المعنية في صحة المنطقة بجانب المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق القائم مع الإدارات ذات الاختصاص في وزارة الصحة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والرفع بالتوصيات للتعامل معها وفق الهيكلة المعتمدة في كل جهة، وبما يحقق المصلحة العامة في هذا الجانب.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:14 PM

مديرا "صحة عسير" وفرع الموارد البشرية يناقشان تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتطوير التعاون

ضمن جهود التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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باستقبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني؛ وذلك لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين الجهتَيْن في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ضمن جهود التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية في المنطقة.

ورحّب العسيري في بداية اللقاء بالضيوف مؤكدًا أهمية تعزيز تفعيل أدوار المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق الأفقي الفعال مع فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة.

وبدوره قدّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة وفريقه شرحًا تفصيليًّا، تضمّن أهم المحاور التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا للعمل على رفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والنظرة التكاملية فيما يتعلق بالجانب التنظيمي في القطاع الحكومي، والنظر للمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر المستفيد. وأكد المجتمعون ما تتطلبه الخطوة الأولى في هذا المسار من قراءة المعطيات الحالية لوضع المسؤولية الاجتماعية، وما يليها من خطوات؛ وذلك لتحوير هذا العطاء من عمل عفوي إلى عمل ممنهج، يتسم بالتأثير التنموي المستدام.

واستعرض فريق عمل الشؤون الصحية مهام الإدارات المعنية في صحة المنطقة بجانب المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق القائم مع الإدارات ذات الاختصاص في وزارة الصحة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والرفع بالتوصيات للتعامل معها وفق الهيكلة المعتمدة في كل جهة، وبما يحقق المصلحة العامة في هذا الجانب.

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