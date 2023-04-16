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أمير الباحة عن أوامر الملك: امتدادًا للأوامر السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين على تخفيف آثار احترازات كورونا

نوه سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تضمنه الأمر الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مؤكدًا سموّه أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للأوامر الملكية الكريمة السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين الشريفين على تخفيف الآثار المترتبة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خصوصًا للقطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والتكفل بـ 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص وغيرها من القرارات، وما هذا إلا تأكيدًا أن اقتصاد المملكة ذو قوة ومتانة عالية ولله الحمد.

وأضاف سموّه "منذ تفشي هذه الجائحة والدولة أيدها الله سخرت كل الجهود، حيث أصدرت عدة أوامر وقرارات وإجراءات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم مما أعطى المملكة ولله الحمد ثقلاً عالميًا، الأمر الذي يجعلنا جميعًا نفخر كمواطنين بأننا ننتمي لهذا الوطن العظيم.

وسأل سموّه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله" على ما يبذلانه من جهود جبارة لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة عن أوامر الملك: امتدادًا للأوامر السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين على تخفيف آثار احترازات كورونا
سبق

نوه سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تضمنه الأمر الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مؤكدًا سموّه أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للأوامر الملكية الكريمة السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين الشريفين على تخفيف الآثار المترتبة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خصوصًا للقطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والتكفل بـ 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص وغيرها من القرارات، وما هذا إلا تأكيدًا أن اقتصاد المملكة ذو قوة ومتانة عالية ولله الحمد.

وأضاف سموّه "منذ تفشي هذه الجائحة والدولة أيدها الله سخرت كل الجهود، حيث أصدرت عدة أوامر وقرارات وإجراءات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم مما أعطى المملكة ولله الحمد ثقلاً عالميًا، الأمر الذي يجعلنا جميعًا نفخر كمواطنين بأننا ننتمي لهذا الوطن العظيم.

وسأل سموّه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله" على ما يبذلانه من جهود جبارة لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور إنه ولي ذلك والقادر عليه.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:05 PM

أمير الباحة عن أوامر الملك: امتدادًا للأوامر السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين على تخفيف آثار احترازات كورونا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نوه سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بما تضمنه الأمر الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، مؤكدًا سموّه أن هذا الأمر يأتي امتدادًا للأوامر الملكية الكريمة السابقة التي حرص فيها خادم الحرمين الشريفين على تخفيف الآثار المترتبة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خصوصًا للقطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والتكفل بـ 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص وغيرها من القرارات، وما هذا إلا تأكيدًا أن اقتصاد المملكة ذو قوة ومتانة عالية ولله الحمد.

وأضاف سموّه "منذ تفشي هذه الجائحة والدولة أيدها الله سخرت كل الجهود، حيث أصدرت عدة أوامر وقرارات وإجراءات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم مما أعطى المملكة ولله الحمد ثقلاً عالميًا، الأمر الذي يجعلنا جميعًا نفخر كمواطنين بأننا ننتمي لهذا الوطن العظيم.

وسأل سموّه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله" على ما يبذلانه من جهود جبارة لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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