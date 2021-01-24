النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية

199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء

شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية
سبق

شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:27 PM

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية

199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,789

شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,656
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة