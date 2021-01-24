شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد. في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية عبدالرزاق البجالي سبق 2022-01-23 شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.



في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 06:27 PM

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء





A A A





2 مشاركة

شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.



في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.