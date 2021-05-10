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"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام منتجات تقشير البشرة دون إشراف طبي

قالت: إزالة الطبقة الخارجية من الجلد لغرض تنعيم البشرة وتنظيفها من الخلايا الميتة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتجات تقشير البشرة الكيميائية المتوسطة أو العميقة دون إشراف طبي.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن عملية تقشير البشرة هي عملية إزالة الطبقة الخارجية من الجلد؛ لغرض تنعيم البشرة وتنظيفها من خلايا الجلد الميتة.

وأشارت إلى أن لها نوعان، التقشير الفيزيائي (اليدوي) باستخدام فرش التقشير أو وضع منتجات الصنفرة، والنوع الثاني الكيميائي باستخدام مواد مختلفة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام منتجات تقشير البشرة دون إشراف طبي
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتجات تقشير البشرة الكيميائية المتوسطة أو العميقة دون إشراف طبي.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن عملية تقشير البشرة هي عملية إزالة الطبقة الخارجية من الجلد؛ لغرض تنعيم البشرة وتنظيفها من خلايا الجلد الميتة.

وأشارت إلى أن لها نوعان، التقشير الفيزيائي (اليدوي) باستخدام فرش التقشير أو وضع منتجات الصنفرة، والنوع الثاني الكيميائي باستخدام مواد مختلفة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
09:27 PM

"الغذاء والدواء" تُحذّر من استخدام منتجات تقشير البشرة دون إشراف طبي

قالت: إزالة الطبقة الخارجية من الجلد لغرض تنعيم البشرة وتنظيفها من الخلايا الميتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتجات تقشير البشرة الكيميائية المتوسطة أو العميقة دون إشراف طبي.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن عملية تقشير البشرة هي عملية إزالة الطبقة الخارجية من الجلد؛ لغرض تنعيم البشرة وتنظيفها من خلايا الجلد الميتة.

وأشارت إلى أن لها نوعان، التقشير الفيزيائي (اليدوي) باستخدام فرش التقشير أو وضع منتجات الصنفرة، والنوع الثاني الكيميائي باستخدام مواد مختلفة.

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