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"كورونا" الصيني يضرب 12 دولة.. وإحصائية تكشف عدد المتوفين والمصابين

يواصل الفيروس زحفه فيما ظهر لأول مرة الشهر الماضي بـ"ووهان" وسط البلاد

كشفت إحصائية حديثة صدرت، صباح اليوم الاثنين، من السلطات الصينية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 2744 شخصًا وحالات الوفاة وصلت إلى 80 حالة معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد؛ حيث ظهر المرض لأول مرة الشهر الماضي.

فيما تم تأكيد أكثر من 40 حالة في دول أخرى، جميعها تقريبًا تشمل سائحين صينيين أو أشخاصًا زاروا مدينة ووهان الصينية مؤخرًا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 5 حالات؛ 2 منها في جنوب كاليفورنيا، وواحدة في كل من ولاية واشنطن وشيكاغو وأريزونا.

وأعلن عن 8 حالات في تايلاند، و5 في أستراليا و4 حالات في كل من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا، و3 في فرنسا، ومثلها في تايوان، و2 في فيتنام وحالة في كندا، وأخرى في النيبال.

فيروس كورونا الجديد الصين

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"كورونا" الصيني يضرب 12 دولة.. وإحصائية تكشف عدد المتوفين والمصابين
سبق

كشفت إحصائية حديثة صدرت، صباح اليوم الاثنين، من السلطات الصينية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 2744 شخصًا وحالات الوفاة وصلت إلى 80 حالة معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد؛ حيث ظهر المرض لأول مرة الشهر الماضي.

فيما تم تأكيد أكثر من 40 حالة في دول أخرى، جميعها تقريبًا تشمل سائحين صينيين أو أشخاصًا زاروا مدينة ووهان الصينية مؤخرًا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 5 حالات؛ 2 منها في جنوب كاليفورنيا، وواحدة في كل من ولاية واشنطن وشيكاغو وأريزونا.

وأعلن عن 8 حالات في تايلاند، و5 في أستراليا و4 حالات في كل من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا، و3 في فرنسا، ومثلها في تايوان، و2 في فيتنام وحالة في كندا، وأخرى في النيبال.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:45 PM

"كورونا" الصيني يضرب 12 دولة.. وإحصائية تكشف عدد المتوفين والمصابين

يواصل الفيروس زحفه فيما ظهر لأول مرة الشهر الماضي بـ"ووهان" وسط البلاد

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خالد علي - الرياض
2
4,919

كشفت إحصائية حديثة صدرت، صباح اليوم الاثنين، من السلطات الصينية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 2744 شخصًا وحالات الوفاة وصلت إلى 80 حالة معظمها في مدينة ووهان بوسط البلاد؛ حيث ظهر المرض لأول مرة الشهر الماضي.

فيما تم تأكيد أكثر من 40 حالة في دول أخرى، جميعها تقريبًا تشمل سائحين صينيين أو أشخاصًا زاروا مدينة ووهان الصينية مؤخرًا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 5 حالات؛ 2 منها في جنوب كاليفورنيا، وواحدة في كل من ولاية واشنطن وشيكاغو وأريزونا.

وأعلن عن 8 حالات في تايلاند، و5 في أستراليا و4 حالات في كل من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا، و3 في فرنسا، ومثلها في تايوان، و2 في فيتنام وحالة في كندا، وأخرى في النيبال.

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