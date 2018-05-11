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باحث فلكي لـ"سبق": العيد هذا العام يوافق يوم الأحد 24 مايو.. ورمضان سيكتمل 30 يومًا

قال إن الرؤية الشرعية تستند إلى شروط يمكن حساب تحقيقها بواسطة الحسابات الفلكية

تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 29 رمضان، الموافق 22 مايو، تأسيًا بالسُّنة النبوية الشريفة بإقامة شعيرة الترائي مساء التاسع والعشرين من الشهر بعد غروب الشمس مباشرة.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الرؤية الشرعية تستند إلى شروط، يمكن حساب تحقيقها بواسطة الحسابات الفلكية متى توافرت طرق الإثبات للرؤية العينية أو المستعينة بالتلسكوبات، وحال عدم توافرها يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية في نفي إمكانية الرؤية.

وقال "هندي": شروط الرؤية العينية للهلال هي: أولاً: حصول الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) قبل غروب الشمس. وثانيًا: غروب القمر بعد غروب الشمس. وهذه الأحداث يمكن حسابها بدقة.

وأضاف الفلكي "هندي": بالنظر لأحوال هلال عيد الفطر لعام 1441هـ سنجد أن الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) ستكون يوم 29 رمضان الساعة الـ8:39 مساء، ويغرب القمر قبل الشمس في جميع مناطق السعودية والدول الإسلامية؛ وهو ما يعني حال غروب الشمس أن القمر لن يكون موجودًا في السماء لرؤيته؛ وستتعذر الرؤية مساء الجمعة في كل العالم.

وأكد أنه بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية يكون القرار بإتمام عدة الشهر 30 يومًا السبت؛ وعليه يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020م. وهذا سيكون موافقًا لكل الدول التي تأخذ بشرط الرؤية لبداية الشهر أو الدول التي تأخذ بالحساب الفلكي لبداية الشهر؛ إذ ستتفق جميعها على الأحد، بينما بعض الدول التي بدأت رمضان متأخرًا بيوم يكون يوم التحري عندها يوم السبت، وفي هذا المساء سيكون الهلال ضمن معايير إمكانية الرؤية بالعين المجردة؛ ويُتوقَّع أن يعلن أغلبها أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الترائي الرؤية الشرعية الرؤية العينية شهر رمضان عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث فلكي لـ"سبق": العيد هذا العام يوافق يوم الأحد 24 مايو.. ورمضان سيكتمل 30 يومًا
سبق

تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 29 رمضان، الموافق 22 مايو، تأسيًا بالسُّنة النبوية الشريفة بإقامة شعيرة الترائي مساء التاسع والعشرين من الشهر بعد غروب الشمس مباشرة.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الرؤية الشرعية تستند إلى شروط، يمكن حساب تحقيقها بواسطة الحسابات الفلكية متى توافرت طرق الإثبات للرؤية العينية أو المستعينة بالتلسكوبات، وحال عدم توافرها يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية في نفي إمكانية الرؤية.

وقال "هندي": شروط الرؤية العينية للهلال هي: أولاً: حصول الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) قبل غروب الشمس. وثانيًا: غروب القمر بعد غروب الشمس. وهذه الأحداث يمكن حسابها بدقة.

وأضاف الفلكي "هندي": بالنظر لأحوال هلال عيد الفطر لعام 1441هـ سنجد أن الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) ستكون يوم 29 رمضان الساعة الـ8:39 مساء، ويغرب القمر قبل الشمس في جميع مناطق السعودية والدول الإسلامية؛ وهو ما يعني حال غروب الشمس أن القمر لن يكون موجودًا في السماء لرؤيته؛ وستتعذر الرؤية مساء الجمعة في كل العالم.

وأكد أنه بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية يكون القرار بإتمام عدة الشهر 30 يومًا السبت؛ وعليه يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020م. وهذا سيكون موافقًا لكل الدول التي تأخذ بشرط الرؤية لبداية الشهر أو الدول التي تأخذ بالحساب الفلكي لبداية الشهر؛ إذ ستتفق جميعها على الأحد، بينما بعض الدول التي بدأت رمضان متأخرًا بيوم يكون يوم التحري عندها يوم السبت، وفي هذا المساء سيكون الهلال ضمن معايير إمكانية الرؤية بالعين المجردة؛ ويُتوقَّع أن يعلن أغلبها أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:04 AM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:35 AM

باحث فلكي لـ"سبق": العيد هذا العام يوافق يوم الأحد 24 مايو.. ورمضان سيكتمل 30 يومًا

قال إن الرؤية الشرعية تستند إلى شروط يمكن حساب تحقيقها بواسطة الحسابات الفلكية

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فهد العتيبي - الرياض
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تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 29 رمضان، الموافق 22 مايو، تأسيًا بالسُّنة النبوية الشريفة بإقامة شعيرة الترائي مساء التاسع والعشرين من الشهر بعد غروب الشمس مباشرة.

وأوضح لـ"سبق" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الرؤية الشرعية تستند إلى شروط، يمكن حساب تحقيقها بواسطة الحسابات الفلكية متى توافرت طرق الإثبات للرؤية العينية أو المستعينة بالتلسكوبات، وحال عدم توافرها يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية في نفي إمكانية الرؤية.

وقال "هندي": شروط الرؤية العينية للهلال هي: أولاً: حصول الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) قبل غروب الشمس. وثانيًا: غروب القمر بعد غروب الشمس. وهذه الأحداث يمكن حسابها بدقة.

وأضاف الفلكي "هندي": بالنظر لأحوال هلال عيد الفطر لعام 1441هـ سنجد أن الاقتران بين الشمس والقمر (ولادة الهلال) ستكون يوم 29 رمضان الساعة الـ8:39 مساء، ويغرب القمر قبل الشمس في جميع مناطق السعودية والدول الإسلامية؛ وهو ما يعني حال غروب الشمس أن القمر لن يكون موجودًا في السماء لرؤيته؛ وستتعذر الرؤية مساء الجمعة في كل العالم.

وأكد أنه بناء على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية يكون القرار بإتمام عدة الشهر 30 يومًا السبت؛ وعليه يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020م. وهذا سيكون موافقًا لكل الدول التي تأخذ بشرط الرؤية لبداية الشهر أو الدول التي تأخذ بالحساب الفلكي لبداية الشهر؛ إذ ستتفق جميعها على الأحد، بينما بعض الدول التي بدأت رمضان متأخرًا بيوم يكون يوم التحري عندها يوم السبت، وفي هذا المساء سيكون الهلال ضمن معايير إمكانية الرؤية بالعين المجردة؛ ويُتوقَّع أن يعلن أغلبها أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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