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"فيصل بن فرحان" يلتقي وزراء خارجية بلجيكا وإيرلندا وألمانيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة بلجيكا صوفي ويلميس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وبلجيكا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وإيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ولاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يلتقي وزراء خارجية بلجيكا وإيرلندا وألمانيا
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة بلجيكا صوفي ويلميس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وبلجيكا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وإيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ولاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:59 PM

"فيصل بن فرحان" يلتقي وزراء خارجية بلجيكا وإيرلندا وألمانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ميونخ
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة بلجيكا صوفي ويلميس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وبلجيكا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وإيرلندا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وجهود البلدين في إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ولاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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