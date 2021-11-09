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أطباء العظام بـ"تخصصي الطائف" يعالجون تشوهًا خلقيًا بالرجْل اليسرى لفتاة

في جراحة عن طريق الخزع المفتوح.. والتثبيت بواسطة أحدث أنواع الشرائح

قوّم الفريق الطبي بقسم العظام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تشوهاً خلقياً لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت تعاني منه منذ الصغر بالطرف السفلي الأيسر، وظهر في معاناتها الدائمة بقصر القامة والعرج وميلان الحوض.

وقد تبيّن للفريق الطبي بعد الكشف السريري والإشعاعي وجود رَوَح في الركبة اليسرى، والروَح هو عبارة عن تشوّه في الجزء القريب من الساق عند ارتباطه مع الركبة يحصل فيه ميلان محور الساق نحو الداخل.

وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد أسامة الراجح، والدكتور محمد العذاربة، والأخصائي أسامة الثقفي، بوضع خطة علاجية لإجراء تصحيح محور الساق، واستعادة طول الطرف عن طريق إجراء جراحة خزع مفتوح أعلى الساق الأيسر، حيث تعتبر من الجراحات الحديثة والتي تُجرى عبر فتحة صغيرة أعلى الساق ويتم تثبيتها بأحدث أنواع الشرائح المقفلة الحديثة.

وقال الدكتور أحمد الراجح لـ"سبق": الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وهذا ما نشاهده في كل عظم يتم فصله مع ما يجاوره ضمن محاور وزوايا محددة تمثل الوضع الأمثل والأفضل لوظيفة هذا المفصل، وأن أي تغيير في هذه الزوايا والمحاور سيؤدي إلى التسبب في آلام أو تحدُ من حركة المفصل أو قصرًا في الطرف، مما يؤدي إلى معاناة المريض.

وأكد أهمية دور الأطباء بأقسام العظام بالكشف المبكر عن هذه التشوهات والسعي لإعادتها إلى أقرب وضعية سوية كي تعود الوظيفة والحركة إلى طبيعتها، وهو ما يتميز به الكوادر المتخصصة بقسم العظام بتخصصي الطائف، وما يضمّه من تجهيزات طبية حديثة تساعد على رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

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أطباء العظام بـ"تخصصي الطائف" يعالجون تشوهًا خلقيًا بالرجْل اليسرى لفتاة
سبق

قوّم الفريق الطبي بقسم العظام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تشوهاً خلقياً لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت تعاني منه منذ الصغر بالطرف السفلي الأيسر، وظهر في معاناتها الدائمة بقصر القامة والعرج وميلان الحوض.

وقد تبيّن للفريق الطبي بعد الكشف السريري والإشعاعي وجود رَوَح في الركبة اليسرى، والروَح هو عبارة عن تشوّه في الجزء القريب من الساق عند ارتباطه مع الركبة يحصل فيه ميلان محور الساق نحو الداخل.

وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد أسامة الراجح، والدكتور محمد العذاربة، والأخصائي أسامة الثقفي، بوضع خطة علاجية لإجراء تصحيح محور الساق، واستعادة طول الطرف عن طريق إجراء جراحة خزع مفتوح أعلى الساق الأيسر، حيث تعتبر من الجراحات الحديثة والتي تُجرى عبر فتحة صغيرة أعلى الساق ويتم تثبيتها بأحدث أنواع الشرائح المقفلة الحديثة.

وقال الدكتور أحمد الراجح لـ"سبق": الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وهذا ما نشاهده في كل عظم يتم فصله مع ما يجاوره ضمن محاور وزوايا محددة تمثل الوضع الأمثل والأفضل لوظيفة هذا المفصل، وأن أي تغيير في هذه الزوايا والمحاور سيؤدي إلى التسبب في آلام أو تحدُ من حركة المفصل أو قصرًا في الطرف، مما يؤدي إلى معاناة المريض.

وأكد أهمية دور الأطباء بأقسام العظام بالكشف المبكر عن هذه التشوهات والسعي لإعادتها إلى أقرب وضعية سوية كي تعود الوظيفة والحركة إلى طبيعتها، وهو ما يتميز به الكوادر المتخصصة بقسم العظام بتخصصي الطائف، وما يضمّه من تجهيزات طبية حديثة تساعد على رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:59 PM

أطباء العظام بـ"تخصصي الطائف" يعالجون تشوهًا خلقيًا بالرجْل اليسرى لفتاة

في جراحة عن طريق الخزع المفتوح.. والتثبيت بواسطة أحدث أنواع الشرائح

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فهد العتيبي - الطائف
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قوّم الفريق الطبي بقسم العظام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تشوهاً خلقياً لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت تعاني منه منذ الصغر بالطرف السفلي الأيسر، وظهر في معاناتها الدائمة بقصر القامة والعرج وميلان الحوض.

وقد تبيّن للفريق الطبي بعد الكشف السريري والإشعاعي وجود رَوَح في الركبة اليسرى، والروَح هو عبارة عن تشوّه في الجزء القريب من الساق عند ارتباطه مع الركبة يحصل فيه ميلان محور الساق نحو الداخل.

وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد أسامة الراجح، والدكتور محمد العذاربة، والأخصائي أسامة الثقفي، بوضع خطة علاجية لإجراء تصحيح محور الساق، واستعادة طول الطرف عن طريق إجراء جراحة خزع مفتوح أعلى الساق الأيسر، حيث تعتبر من الجراحات الحديثة والتي تُجرى عبر فتحة صغيرة أعلى الساق ويتم تثبيتها بأحدث أنواع الشرائح المقفلة الحديثة.

وقال الدكتور أحمد الراجح لـ"سبق": الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وهذا ما نشاهده في كل عظم يتم فصله مع ما يجاوره ضمن محاور وزوايا محددة تمثل الوضع الأمثل والأفضل لوظيفة هذا المفصل، وأن أي تغيير في هذه الزوايا والمحاور سيؤدي إلى التسبب في آلام أو تحدُ من حركة المفصل أو قصرًا في الطرف، مما يؤدي إلى معاناة المريض.

وأكد أهمية دور الأطباء بأقسام العظام بالكشف المبكر عن هذه التشوهات والسعي لإعادتها إلى أقرب وضعية سوية كي تعود الوظيفة والحركة إلى طبيعتها، وهو ما يتميز به الكوادر المتخصصة بقسم العظام بتخصصي الطائف، وما يضمّه من تجهيزات طبية حديثة تساعد على رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

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