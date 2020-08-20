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مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن

تنامي الانقسامات حول حكومة "أحمد"

قتل 9 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب في منطقة أوروميا، التي تقع في محيطها العاصمة أديس أبابا، بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن طبيبين، اشترطا عدم ذكر اسميهما، أن مستشفى هيوت فانا ومستشفى جيول بمنطقة هرر، أقرتا بإصابة 32 شخصًا بأعيرة نارية الثلاثاء الماضي معظمهم من بلدة في أوروميا.

من جهة أخرى، بيّن طبيب في مستشفى هيوت فانا، أن ستة من الجرحى توفوا وسابعًا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضاف أنهم أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤول طبي أن 30 شخصًا نُقلوا للمستشفى بينهم 25 مصابًا بأعيرة نارية في منطقة سيرو، التي تقع على بعد 320 كيلو مترًا شرقي أديس أبابا، وتوفي اثنان منهم الثلاثاء وثالث الأربعاء.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد، مع تزايد تحدي النشطاء العرقيين لحكومته بعد أن كانوا حلفاء لها.

وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن الزعيم المعارض البارز في أوروميا بيكيلي جيربا وقطب الإعلام جوهر محمد، اللذين أُلقي القبض عليهما في أعقاب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المنتمي لعرقية الأورومو أيضًا.

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مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن
سبق

قتل 9 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب في منطقة أوروميا، التي تقع في محيطها العاصمة أديس أبابا، بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن طبيبين، اشترطا عدم ذكر اسميهما، أن مستشفى هيوت فانا ومستشفى جيول بمنطقة هرر، أقرتا بإصابة 32 شخصًا بأعيرة نارية الثلاثاء الماضي معظمهم من بلدة في أوروميا.

من جهة أخرى، بيّن طبيب في مستشفى هيوت فانا، أن ستة من الجرحى توفوا وسابعًا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضاف أنهم أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤول طبي أن 30 شخصًا نُقلوا للمستشفى بينهم 25 مصابًا بأعيرة نارية في منطقة سيرو، التي تقع على بعد 320 كيلو مترًا شرقي أديس أبابا، وتوفي اثنان منهم الثلاثاء وثالث الأربعاء.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد، مع تزايد تحدي النشطاء العرقيين لحكومته بعد أن كانوا حلفاء لها.

وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن الزعيم المعارض البارز في أوروميا بيكيلي جيربا وقطب الإعلام جوهر محمد، اللذين أُلقي القبض عليهما في أعقاب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المنتمي لعرقية الأورومو أيضًا.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:24 PM

مقتل 9 إثيوبيين في اشتباكات مع قوات الأمن

تنامي الانقسامات حول حكومة "أحمد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 9 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن الإثيوبية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن سياسي معارض وقطب في منطقة أوروميا، التي تقع في محيطها العاصمة أديس أبابا، بحسب ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن طبيبين، اشترطا عدم ذكر اسميهما، أن مستشفى هيوت فانا ومستشفى جيول بمنطقة هرر، أقرتا بإصابة 32 شخصًا بأعيرة نارية الثلاثاء الماضي معظمهم من بلدة في أوروميا.

من جهة أخرى، بيّن طبيب في مستشفى هيوت فانا، أن ستة من الجرحى توفوا وسابعًا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضاف أنهم أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤول طبي أن 30 شخصًا نُقلوا للمستشفى بينهم 25 مصابًا بأعيرة نارية في منطقة سيرو، التي تقع على بعد 320 كيلو مترًا شرقي أديس أبابا، وتوفي اثنان منهم الثلاثاء وثالث الأربعاء.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد، مع تزايد تحدي النشطاء العرقيين لحكومته بعد أن كانوا حلفاء لها.

وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإفراج عن الزعيم المعارض البارز في أوروميا بيكيلي جيربا وقطب الإعلام جوهر محمد، اللذين أُلقي القبض عليهما في أعقاب مقتل المغني الشهير هاشالو هونديسا المنتمي لعرقية الأورومو أيضًا.

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