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قائد أمريكي يكشف مهمة الغواصة النووية في الخليج العربي والـ150 صاروخ "توما هوك"

حذر من المخاطر المتزايدة للنشاطات الإيرانية في المنطقة

في حديث لشبكة "آي بي سي" التلفزيونية الإخبارية، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية "سانتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، مما أسماه "المخاطر المتزايدة" للنشاطات الإيرانية في المنطقة.

وعلى الرغم من التحذير الذي جاء على لسان ماكينزي، بعد ساعات من إعلان البنتاغون إرسال غواصة نووية إلى مياه الخليج العربي، إلا أنه قلل من احتمالات حصول صدام عسكري مع طهران.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تتطلع لصدام أو حرب مع طهران، مستطردًا أن إيران بدورها لا ترغب في حرب مع الولايات المتحدة الآن .

وفيما رفض ماكينزي إعطاء أي تفسير لتحريك الغواصة الأمريكية إلى الخليج، أوضح أنها ستبحر على السطح.

ووصف التطورات الأخيرة في العراق والمتمثلة في إطلاق أكثر من 20 صاروخًا على السفارة الأمريكية في بغداد بـ"الأمر المقلق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخًا من طراز "توماهوك".

الرئيسية/ أخبار العالم

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قائد أمريكي يكشف مهمة الغواصة النووية في الخليج العربي والـ150 صاروخ "توما هوك"
سبق

في حديث لشبكة "آي بي سي" التلفزيونية الإخبارية، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية "سانتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، مما أسماه "المخاطر المتزايدة" للنشاطات الإيرانية في المنطقة.

وعلى الرغم من التحذير الذي جاء على لسان ماكينزي، بعد ساعات من إعلان البنتاغون إرسال غواصة نووية إلى مياه الخليج العربي، إلا أنه قلل من احتمالات حصول صدام عسكري مع طهران.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تتطلع لصدام أو حرب مع طهران، مستطردًا أن إيران بدورها لا ترغب في حرب مع الولايات المتحدة الآن .

وفيما رفض ماكينزي إعطاء أي تفسير لتحريك الغواصة الأمريكية إلى الخليج، أوضح أنها ستبحر على السطح.

ووصف التطورات الأخيرة في العراق والمتمثلة في إطلاق أكثر من 20 صاروخًا على السفارة الأمريكية في بغداد بـ"الأمر المقلق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخًا من طراز "توماهوك".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:42 PM

قائد أمريكي يكشف مهمة الغواصة النووية في الخليج العربي والـ150 صاروخ "توما هوك"

حذر من المخاطر المتزايدة للنشاطات الإيرانية في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حديث لشبكة "آي بي سي" التلفزيونية الإخبارية، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية "سانتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، مما أسماه "المخاطر المتزايدة" للنشاطات الإيرانية في المنطقة.

وعلى الرغم من التحذير الذي جاء على لسان ماكينزي، بعد ساعات من إعلان البنتاغون إرسال غواصة نووية إلى مياه الخليج العربي، إلا أنه قلل من احتمالات حصول صدام عسكري مع طهران.

وأضاف أن القوات الأمريكية في المنطقة لا تتطلع لصدام أو حرب مع طهران، مستطردًا أن إيران بدورها لا ترغب في حرب مع الولايات المتحدة الآن .

وفيما رفض ماكينزي إعطاء أي تفسير لتحريك الغواصة الأمريكية إلى الخليج، أوضح أنها ستبحر على السطح.

ووصف التطورات الأخيرة في العراق والمتمثلة في إطلاق أكثر من 20 صاروخًا على السفارة الأمريكية في بغداد بـ"الأمر المقلق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخًا من طراز "توماهوك".

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