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"وقت اللياقة" تكشف "ثلاثي" أبطال تصفيات أقوى رجل خليجي

النهائيات تُقام في البحرين خلال الفترة من 9- 11 إبريل المقبل

احتضنت أندية "وقت اللياقة" التصفيات الأولية لمسابقة أقوى رجل خليجي تحت شعار (التحدي الخليجي)، وذلك في فرع التخصصي بمدينة الرياض. وتعد المملكة العربية السعودية أولى مراحل البطولة التي انطلقت فكرتها عام 2017 بمبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وحقق مشاري السعيد من وقت اللياقة المركز الأول، وحل تيسير كداد ثانيًا، وجاء علي آل الشيخ ثالثًا.

وتنافس المشاركون ضمن المرحلة الأولى من التصفيات في ثلاث ألعاب، هي: رفع الجذع وزن (100 كلغم)، ومشية الفلاح وزن (230 كلغم)، ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع.

وستقام التصفيات المقبلة في البحرين، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم عُمان، على أن تقام النهائيات في البحرين بمشاركة أقوى 15 رجلاً خليجيًّا خلال الفترة من 9-11 إبريل المقبل.

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"وقت اللياقة" تكشف "ثلاثي" أبطال تصفيات أقوى رجل خليجي
سبق

احتضنت أندية "وقت اللياقة" التصفيات الأولية لمسابقة أقوى رجل خليجي تحت شعار (التحدي الخليجي)، وذلك في فرع التخصصي بمدينة الرياض. وتعد المملكة العربية السعودية أولى مراحل البطولة التي انطلقت فكرتها عام 2017 بمبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وحقق مشاري السعيد من وقت اللياقة المركز الأول، وحل تيسير كداد ثانيًا، وجاء علي آل الشيخ ثالثًا.

وتنافس المشاركون ضمن المرحلة الأولى من التصفيات في ثلاث ألعاب، هي: رفع الجذع وزن (100 كلغم)، ومشية الفلاح وزن (230 كلغم)، ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع.

وستقام التصفيات المقبلة في البحرين، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم عُمان، على أن تقام النهائيات في البحرين بمشاركة أقوى 15 رجلاً خليجيًّا خلال الفترة من 9-11 إبريل المقبل.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:31 PM

"وقت اللياقة" تكشف "ثلاثي" أبطال تصفيات أقوى رجل خليجي

النهائيات تُقام في البحرين خلال الفترة من 9- 11 إبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتضنت أندية "وقت اللياقة" التصفيات الأولية لمسابقة أقوى رجل خليجي تحت شعار (التحدي الخليجي)، وذلك في فرع التخصصي بمدينة الرياض. وتعد المملكة العربية السعودية أولى مراحل البطولة التي انطلقت فكرتها عام 2017 بمبادرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وحقق مشاري السعيد من وقت اللياقة المركز الأول، وحل تيسير كداد ثانيًا، وجاء علي آل الشيخ ثالثًا.

وتنافس المشاركون ضمن المرحلة الأولى من التصفيات في ثلاث ألعاب، هي: رفع الجذع وزن (100 كلغم)، ومشية الفلاح وزن (230 كلغم)، ورفع سيارة متوسطة رباعية الدفع.

وستقام التصفيات المقبلة في البحرين، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم عُمان، على أن تقام النهائيات في البحرين بمشاركة أقوى 15 رجلاً خليجيًّا خلال الفترة من 9-11 إبريل المقبل.

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