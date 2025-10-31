"هيئة الأمر بالمعروف بالعاصمة المقدسة" تفعّل محتوى حملة مكارم الأخلاق

دشنها "السند" في المنطقة المركزية التابعة لمركز هيئة البلد

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة المحتوى التوعوي لحملة (مكارم الأخلاق) في المنطقة المركزية التابعة لمركز هيئة البلد، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل.



وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عددًا من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة.



وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الحملة تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية.



وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله.