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"مدني فيفاء" ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة

قال عبر حسابه في "تويتر": بصحة جيدة ولا إصابات

نجح الدفاع المدني بفيفاء في إنقاذ ٣ أطفال، احتُجِزوا داخل غرفة في أحد المنازل بالمحافظة، دون تسجيل إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "‏أخرج مدني ‎فيفاء 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

الدفاع المدني محافظة فيفا إنقاذ ٣ أطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني فيفاء" ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة
سبق

نجح الدفاع المدني بفيفاء في إنقاذ ٣ أطفال، احتُجِزوا داخل غرفة في أحد المنازل بالمحافظة، دون تسجيل إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "‏أخرج مدني ‎فيفاء 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
03:07 PM

"مدني فيفاء" ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة

قال عبر حسابه في "تويتر": بصحة جيدة ولا إصابات

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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نجح الدفاع المدني بفيفاء في إنقاذ ٣ أطفال، احتُجِزوا داخل غرفة في أحد المنازل بالمحافظة، دون تسجيل إصابات.

ونشر حساب الدفاع المدني في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "‏أخرج مدني ‎فيفاء 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".

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