النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يلقى "كورونا" مصيرها؟.. هكذا كانت نهاية أوبئة قاتلة فتكت بالعالم

حصدت أرواح الملايين عبر العصور والأزمان

لم يكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – بالطبع – الوباء الوحيد الذي حصد أرواح البشر بلا رحمة، وسجَّل أرقام إصابات مفزعة حول العالم؛ فقد سبقه الكثير من الأوبئة القاتلة عبر العصور والأزمان، عانى منها البشر، وأوقفت مجرى الحياة الطبيعية كليًّا، لأسباب عدة.. ولكن في النهاية وُضع حدٌّ لتفشيها؛ لتنتهي كما بدأت. ولكل منها نهايات مختلفة.

في هذا التقرير نستعرض عددًا من أشد الأوبئة فتكًا.. وكيف كانت نهايتها.

طاعون جستنيان

هو وباء أصاب الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية)، خاصة عاصمتها القسطنطينية، وكذلك الإمبراطورية الساسانية، والمدن الساحلية حول البحر الأبيض المتوسط بأكمله، ما بين عامَي 541 و542م. وانتقل المرض كالبرق بين سكان العالم؛ إذ كانت السفن التجارية تؤوي الفئران التي تحمل البراغيث المصابة بالطاعون.

ويعتقد بعض المؤرخين أن طاعون جستنيان كان أحد أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ، وأنه أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو 25-50 مليون شخص، وهو ما يعادل 13-26 % من سكان العالم في وقت تفشي المرض لأول مرة.

وانتهي الوباء من العالم بطريقة غير مفهومة؛ فقد حصد ما حصد من أرواح البشر قبل أن ينقشع تمامًا بعد أن بدأ الناس في تجنب مخالطة المرضى. ويرجح العلماء أن من بقوا على قيد الحياة كان لديهم مناعة ضده.

الموت الأسود

يُستخدم مصطلح الطاعون الأسود، أو الموت العظيم، أو الموت الأسود، للإشارة إلى وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا في الفترة بين عامَي 1347 و1352م، وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة. كما انتشرت أوبئة مشابهة في الوقت نفسه في آسيا والشرق الأدنى؛ وهو ما يوحي بأن هذا الوباء الأوروبي كان جزءًا من وباء عالمي أوسع نطاقًا.

بدأ المرض في الانحسار والانتهاء عندما قرر المسؤولون في مدينة راجوسا التابعة للبندقية في إيطاليا إجراء حجر صحي على البحارة كافة الواصلين حديثًا إلى المدينة للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض. ومن هنا بدأت فكرة العزل والحجر الصحي في أوروبا. وبذلك انتهى الوباء.

طاعون لندن العظيم

مرة أخرى يضرب الطاعون بقسوة، وهذه المرة يضرب لندن بين عامَي 1665 و1666 حاصدًا أرواح 20 % من سكانها آنذاك. واتبعت السلطات فكرة العزل للمرضى، وإبقائهم في منازلهم عنوة لمنع تفشي البكتيريا القاتلة، وحظرت جميع وسائل الترفيه العامة، ودفن الموتى في المقابر الجماعية. ونجحت فكرة العزل للمرضى؛ لتُنهي آخر تفشٍّ كبير لوباء الطاعون.

الجدري

اجتاح الجدري أنحاء العالم، خاصة الأمريكتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الملايين من السكان الأصليين لهاتين القارتَيْن، قبل أن يكتشف الطبيب البريطاني إدوارد جينر لقاحًا له في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بعد أن لاحظ أن إحدى السيدات التي تعمل في حلب البقر محصنة ضد الجدري؛ وذلك لإصابتها من قبل بجدري البقر؛ فطوَّر لقاحًا بناء على هذا الاستنتاج. وبعد جهد طويل وناجح قام بحملة تطعيم، استمرت إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري من العالم في عام 1980م.

الكوليرا

كان الاعتقاد السائد منتصف القرن التاسع عشر أن المرض الذي قتل عشرات الآلاف ينتشر عبر الهواء الملوث، لكن أبحاث الطبيب البريطاني جون سنو كشفت أن المرض الغامض الذي يُنهي حياة مرضاه خلال الأيام الأولى من الإصابة ناتج من مياه الشرب في لندن.

وبعد جهد كبير أقنع الطبيب المسؤولين المحليين في لندن بإغلاق المضخة، ومنع الشرب والاقتراب منها لإنهاء الكوليرا. وبالفعل توقفت المستشفيات عن تسجيل إصابات جديدة.

الإنفلونزا الإسبانية

في ربيع عام 1918، وفي خضم صراع الحرب العالمية الأولى، بدأت أكثر سلالات الإنفلونزا دموية في التاريخ الحديث في الانطلاق. وأصاب الفيروس ما يصل إلى40 % من سكان العالم آنذاك على مدى الأشهر الـ 18 التالية. ومن بين هؤلاء قُتل ما بين 20 و50 مليون شخص.

وبعد اجتياح العالم تلاشت الإنفلونزا، لكنها تطورت؛ لتتخذ شكلاً مختلفًا من الإنفلونزا الأكثر اعتدالاً التي نراها كل عام.

الأوبئة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يلقى "كورونا" مصيرها؟.. هكذا كانت نهاية أوبئة قاتلة فتكت بالعالم
سبق

لم يكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – بالطبع – الوباء الوحيد الذي حصد أرواح البشر بلا رحمة، وسجَّل أرقام إصابات مفزعة حول العالم؛ فقد سبقه الكثير من الأوبئة القاتلة عبر العصور والأزمان، عانى منها البشر، وأوقفت مجرى الحياة الطبيعية كليًّا، لأسباب عدة.. ولكن في النهاية وُضع حدٌّ لتفشيها؛ لتنتهي كما بدأت. ولكل منها نهايات مختلفة.

في هذا التقرير نستعرض عددًا من أشد الأوبئة فتكًا.. وكيف كانت نهايتها.

طاعون جستنيان

هو وباء أصاب الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية)، خاصة عاصمتها القسطنطينية، وكذلك الإمبراطورية الساسانية، والمدن الساحلية حول البحر الأبيض المتوسط بأكمله، ما بين عامَي 541 و542م. وانتقل المرض كالبرق بين سكان العالم؛ إذ كانت السفن التجارية تؤوي الفئران التي تحمل البراغيث المصابة بالطاعون.

ويعتقد بعض المؤرخين أن طاعون جستنيان كان أحد أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ، وأنه أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو 25-50 مليون شخص، وهو ما يعادل 13-26 % من سكان العالم في وقت تفشي المرض لأول مرة.

وانتهي الوباء من العالم بطريقة غير مفهومة؛ فقد حصد ما حصد من أرواح البشر قبل أن ينقشع تمامًا بعد أن بدأ الناس في تجنب مخالطة المرضى. ويرجح العلماء أن من بقوا على قيد الحياة كان لديهم مناعة ضده.

الموت الأسود

يُستخدم مصطلح الطاعون الأسود، أو الموت العظيم، أو الموت الأسود، للإشارة إلى وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا في الفترة بين عامَي 1347 و1352م، وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة. كما انتشرت أوبئة مشابهة في الوقت نفسه في آسيا والشرق الأدنى؛ وهو ما يوحي بأن هذا الوباء الأوروبي كان جزءًا من وباء عالمي أوسع نطاقًا.

بدأ المرض في الانحسار والانتهاء عندما قرر المسؤولون في مدينة راجوسا التابعة للبندقية في إيطاليا إجراء حجر صحي على البحارة كافة الواصلين حديثًا إلى المدينة للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض. ومن هنا بدأت فكرة العزل والحجر الصحي في أوروبا. وبذلك انتهى الوباء.

طاعون لندن العظيم

مرة أخرى يضرب الطاعون بقسوة، وهذه المرة يضرب لندن بين عامَي 1665 و1666 حاصدًا أرواح 20 % من سكانها آنذاك. واتبعت السلطات فكرة العزل للمرضى، وإبقائهم في منازلهم عنوة لمنع تفشي البكتيريا القاتلة، وحظرت جميع وسائل الترفيه العامة، ودفن الموتى في المقابر الجماعية. ونجحت فكرة العزل للمرضى؛ لتُنهي آخر تفشٍّ كبير لوباء الطاعون.

الجدري

اجتاح الجدري أنحاء العالم، خاصة الأمريكتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الملايين من السكان الأصليين لهاتين القارتَيْن، قبل أن يكتشف الطبيب البريطاني إدوارد جينر لقاحًا له في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بعد أن لاحظ أن إحدى السيدات التي تعمل في حلب البقر محصنة ضد الجدري؛ وذلك لإصابتها من قبل بجدري البقر؛ فطوَّر لقاحًا بناء على هذا الاستنتاج. وبعد جهد طويل وناجح قام بحملة تطعيم، استمرت إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري من العالم في عام 1980م.

الكوليرا

كان الاعتقاد السائد منتصف القرن التاسع عشر أن المرض الذي قتل عشرات الآلاف ينتشر عبر الهواء الملوث، لكن أبحاث الطبيب البريطاني جون سنو كشفت أن المرض الغامض الذي يُنهي حياة مرضاه خلال الأيام الأولى من الإصابة ناتج من مياه الشرب في لندن.

وبعد جهد كبير أقنع الطبيب المسؤولين المحليين في لندن بإغلاق المضخة، ومنع الشرب والاقتراب منها لإنهاء الكوليرا. وبالفعل توقفت المستشفيات عن تسجيل إصابات جديدة.

الإنفلونزا الإسبانية

في ربيع عام 1918، وفي خضم صراع الحرب العالمية الأولى، بدأت أكثر سلالات الإنفلونزا دموية في التاريخ الحديث في الانطلاق. وأصاب الفيروس ما يصل إلى40 % من سكان العالم آنذاك على مدى الأشهر الـ 18 التالية. ومن بين هؤلاء قُتل ما بين 20 و50 مليون شخص.

وبعد اجتياح العالم تلاشت الإنفلونزا، لكنها تطورت؛ لتتخذ شكلاً مختلفًا من الإنفلونزا الأكثر اعتدالاً التي نراها كل عام.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:02 AM

هل يلقى "كورونا" مصيرها؟.. هكذا كانت نهاية أوبئة قاتلة فتكت بالعالم

حصدت أرواح الملايين عبر العصور والأزمان

A A A
ياسر نجدي - الرياض
8
7,966

لم يكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – بالطبع – الوباء الوحيد الذي حصد أرواح البشر بلا رحمة، وسجَّل أرقام إصابات مفزعة حول العالم؛ فقد سبقه الكثير من الأوبئة القاتلة عبر العصور والأزمان، عانى منها البشر، وأوقفت مجرى الحياة الطبيعية كليًّا، لأسباب عدة.. ولكن في النهاية وُضع حدٌّ لتفشيها؛ لتنتهي كما بدأت. ولكل منها نهايات مختلفة.

في هذا التقرير نستعرض عددًا من أشد الأوبئة فتكًا.. وكيف كانت نهايتها.

طاعون جستنيان

هو وباء أصاب الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية)، خاصة عاصمتها القسطنطينية، وكذلك الإمبراطورية الساسانية، والمدن الساحلية حول البحر الأبيض المتوسط بأكمله، ما بين عامَي 541 و542م. وانتقل المرض كالبرق بين سكان العالم؛ إذ كانت السفن التجارية تؤوي الفئران التي تحمل البراغيث المصابة بالطاعون.

ويعتقد بعض المؤرخين أن طاعون جستنيان كان أحد أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ، وأنه أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو 25-50 مليون شخص، وهو ما يعادل 13-26 % من سكان العالم في وقت تفشي المرض لأول مرة.

وانتهي الوباء من العالم بطريقة غير مفهومة؛ فقد حصد ما حصد من أرواح البشر قبل أن ينقشع تمامًا بعد أن بدأ الناس في تجنب مخالطة المرضى. ويرجح العلماء أن من بقوا على قيد الحياة كان لديهم مناعة ضده.

الموت الأسود

يُستخدم مصطلح الطاعون الأسود، أو الموت العظيم، أو الموت الأسود، للإشارة إلى وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا في الفترة بين عامَي 1347 و1352م، وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة. كما انتشرت أوبئة مشابهة في الوقت نفسه في آسيا والشرق الأدنى؛ وهو ما يوحي بأن هذا الوباء الأوروبي كان جزءًا من وباء عالمي أوسع نطاقًا.

بدأ المرض في الانحسار والانتهاء عندما قرر المسؤولون في مدينة راجوسا التابعة للبندقية في إيطاليا إجراء حجر صحي على البحارة كافة الواصلين حديثًا إلى المدينة للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض. ومن هنا بدأت فكرة العزل والحجر الصحي في أوروبا. وبذلك انتهى الوباء.

طاعون لندن العظيم

مرة أخرى يضرب الطاعون بقسوة، وهذه المرة يضرب لندن بين عامَي 1665 و1666 حاصدًا أرواح 20 % من سكانها آنذاك. واتبعت السلطات فكرة العزل للمرضى، وإبقائهم في منازلهم عنوة لمنع تفشي البكتيريا القاتلة، وحظرت جميع وسائل الترفيه العامة، ودفن الموتى في المقابر الجماعية. ونجحت فكرة العزل للمرضى؛ لتُنهي آخر تفشٍّ كبير لوباء الطاعون.

الجدري

اجتاح الجدري أنحاء العالم، خاصة الأمريكتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الملايين من السكان الأصليين لهاتين القارتَيْن، قبل أن يكتشف الطبيب البريطاني إدوارد جينر لقاحًا له في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بعد أن لاحظ أن إحدى السيدات التي تعمل في حلب البقر محصنة ضد الجدري؛ وذلك لإصابتها من قبل بجدري البقر؛ فطوَّر لقاحًا بناء على هذا الاستنتاج. وبعد جهد طويل وناجح قام بحملة تطعيم، استمرت إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري من العالم في عام 1980م.

الكوليرا

كان الاعتقاد السائد منتصف القرن التاسع عشر أن المرض الذي قتل عشرات الآلاف ينتشر عبر الهواء الملوث، لكن أبحاث الطبيب البريطاني جون سنو كشفت أن المرض الغامض الذي يُنهي حياة مرضاه خلال الأيام الأولى من الإصابة ناتج من مياه الشرب في لندن.

وبعد جهد كبير أقنع الطبيب المسؤولين المحليين في لندن بإغلاق المضخة، ومنع الشرب والاقتراب منها لإنهاء الكوليرا. وبالفعل توقفت المستشفيات عن تسجيل إصابات جديدة.

الإنفلونزا الإسبانية

في ربيع عام 1918، وفي خضم صراع الحرب العالمية الأولى، بدأت أكثر سلالات الإنفلونزا دموية في التاريخ الحديث في الانطلاق. وأصاب الفيروس ما يصل إلى40 % من سكان العالم آنذاك على مدى الأشهر الـ 18 التالية. ومن بين هؤلاء قُتل ما بين 20 و50 مليون شخص.

وبعد اجتياح العالم تلاشت الإنفلونزا، لكنها تطورت؛ لتتخذ شكلاً مختلفًا من الإنفلونزا الأكثر اعتدالاً التي نراها كل عام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,426
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,298

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة