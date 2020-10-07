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عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني: لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكّلها

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه حدّد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر عون تغريدة في حسابه معلناً عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية تشكّل الحكومة الجديدة.

ميشال عون لبنان

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عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة
سبق

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه حدّد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر عون تغريدة في حسابه معلناً عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية تشكّل الحكومة الجديدة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:10 AM

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني: لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكّلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه حدّد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر عون تغريدة في حسابه معلناً عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية تشكّل الحكومة الجديدة.

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