النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب الماء

بكميات تكفي حاجة الجسم.. تستمر 3 أشهر متتالية

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، اليوم، مبادرة "اِرتوِ".

جاء ذلك بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على شرب الماء بكميات تكفي حاجة الجسم تستمر لثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي: إن المبادرة التي تستمر لثلاثة أشهر تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع من خلال الإكثار من شرب الماء.

وأضاف أن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص المحلية ليصبح الماء متاحًا للجميع دون مقابل.

ونوه إلى أن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات المحلية مع القطاع الخاص الداعمة للقرارات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب الماء
سبق

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، اليوم، مبادرة "اِرتوِ".

جاء ذلك بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على شرب الماء بكميات تكفي حاجة الجسم تستمر لثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي: إن المبادرة التي تستمر لثلاثة أشهر تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع من خلال الإكثار من شرب الماء.

وأضاف أن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص المحلية ليصبح الماء متاحًا للجميع دون مقابل.

ونوه إلى أن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات المحلية مع القطاع الخاص الداعمة للقرارات الصحية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:28 PM

"صحة مكة" تطلق مبادرة "ارتو" للتحفيز على شرب الماء

بكميات تكفي حاجة الجسم.. تستمر 3 أشهر متتالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
538

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، اليوم، مبادرة "اِرتوِ".

جاء ذلك بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز المجتمع على شرب الماء بكميات تكفي حاجة الجسم تستمر لثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي: إن المبادرة التي تستمر لثلاثة أشهر تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لدى المجتمع من خلال الإكثار من شرب الماء.

وأضاف أن ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص المحلية ليصبح الماء متاحًا للجميع دون مقابل.

ونوه إلى أن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات المحلية مع القطاع الخاص الداعمة للقرارات الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة