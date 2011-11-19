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ولد مرابط: السعودية رأس الإسلام وقِبلة المسلمين.. واستهداف أمنها لا يخفى على أحد

خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية المفتي العام لموريتانيا

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف ابن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد مرابط، الذي يزور السعودية حاليًا.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمفتي موريتانيا متمنيًا له طيب الإقامة في السعودية، وأكد أن المملكة العربية السعودية بفضل من الله، ثم بفضل ولاة أمرها وعلمائها، تحتل مكانة عظمى؛ فهي مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، وتحمل الفكر الوسطي المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، وولاة أمرها - حفظهم الله - هم الداعم الحقيقي بعد الله في بذل خطوات جبارة في الرفع من الاقتصاد والبناء، وفي التطوير، وفي العلم، وفي استتباب الأمن.

من جانبه، شكر مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد مرابط الوزير على حسن الاستقبال مؤكدًا أن استهداف أمن السعودية لا يخفى على أحد، ولاسيما أنها قِبلة المسلمين، وهي رأس الإسلام، وهذا شيء منَّ الله به عليها؛ لأن الله أراد وشاء كونًا وقدرًا وشرعًا أن يوجد في هذا البلد حكم الله، وتطبيق شريعة الإسلام وفق ما تركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختص بها الله، وتميزت بها هذه البلاد بدون مزايدة.. سائلاً الله سبحانه أن يكفيها شر المتآمرين، وإرجاف المرجفين، واستهداف المستهدفين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير إدارة الملحقيات الدينية بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالواحد العريفي، وبعض مسؤولي الوزارة.

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ولد مرابط: السعودية رأس الإسلام وقِبلة المسلمين.. واستهداف أمنها لا يخفى على أحد
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف ابن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد مرابط، الذي يزور السعودية حاليًا.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمفتي موريتانيا متمنيًا له طيب الإقامة في السعودية، وأكد أن المملكة العربية السعودية بفضل من الله، ثم بفضل ولاة أمرها وعلمائها، تحتل مكانة عظمى؛ فهي مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، وتحمل الفكر الوسطي المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، وولاة أمرها - حفظهم الله - هم الداعم الحقيقي بعد الله في بذل خطوات جبارة في الرفع من الاقتصاد والبناء، وفي التطوير، وفي العلم، وفي استتباب الأمن.

من جانبه، شكر مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد مرابط الوزير على حسن الاستقبال مؤكدًا أن استهداف أمن السعودية لا يخفى على أحد، ولاسيما أنها قِبلة المسلمين، وهي رأس الإسلام، وهذا شيء منَّ الله به عليها؛ لأن الله أراد وشاء كونًا وقدرًا وشرعًا أن يوجد في هذا البلد حكم الله، وتطبيق شريعة الإسلام وفق ما تركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختص بها الله، وتميزت بها هذه البلاد بدون مزايدة.. سائلاً الله سبحانه أن يكفيها شر المتآمرين، وإرجاف المرجفين، واستهداف المستهدفين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير إدارة الملحقيات الدينية بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالواحد العريفي، وبعض مسؤولي الوزارة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:05 PM

ولد مرابط: السعودية رأس الإسلام وقِبلة المسلمين.. واستهداف أمنها لا يخفى على أحد

خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية المفتي العام لموريتانيا

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عبدالله العنزي - الرياض
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف ابن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة اليوم المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الشيخ أحمد ولد مرابط، الذي يزور السعودية حاليًا.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمفتي موريتانيا متمنيًا له طيب الإقامة في السعودية، وأكد أن المملكة العربية السعودية بفضل من الله، ثم بفضل ولاة أمرها وعلمائها، تحتل مكانة عظمى؛ فهي مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، وتحمل الفكر الوسطي المبني على الكتاب والسنة الصحيحة، وولاة أمرها - حفظهم الله - هم الداعم الحقيقي بعد الله في بذل خطوات جبارة في الرفع من الاقتصاد والبناء، وفي التطوير، وفي العلم، وفي استتباب الأمن.

من جانبه، شكر مفتي موريتانيا الشيخ أحمد ولد مرابط الوزير على حسن الاستقبال مؤكدًا أن استهداف أمن السعودية لا يخفى على أحد، ولاسيما أنها قِبلة المسلمين، وهي رأس الإسلام، وهذا شيء منَّ الله به عليها؛ لأن الله أراد وشاء كونًا وقدرًا وشرعًا أن يوجد في هذا البلد حكم الله، وتطبيق شريعة الإسلام وفق ما تركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختص بها الله، وتميزت بها هذه البلاد بدون مزايدة.. سائلاً الله سبحانه أن يكفيها شر المتآمرين، وإرجاف المرجفين، واستهداف المستهدفين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومدير إدارة الملحقيات الدينية بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالواحد العريفي، وبعض مسؤولي الوزارة.

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