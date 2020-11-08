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"الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة

انضم المهندس فهد بن إبراهيم الحسين؛ الى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة، الذي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وعضوية الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل والأمير محمد بن خالد الفيصل (رئيس مجلس إدارة شركه الاتصالات السعودية)، والدكتور عبدالله العبدالقادر (رئيس المجلس الاستشاري لهيئة سوق المال)، وسليمان الحميد (المحافظ السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية).

ويعد المهندس فهد الحسين؛ من الكفاءات المتميزة في مجال المال والأعمال، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تولى قيادة أكبر عملية اندماج بين مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية متمثلة في شركات: أول نت، ونسيج، والعالمية؛ مكونة بذلك شركة تعد أكبر مقدم خدمة إنترنت في المنطقة والتي تم الاستحواذ عليها من قِبل شركة الاتصالات السعودية في عام 2006م، وعمل كذلك رئيساً تنفيذياً للشركة الدولية لهندسة النظم؛ ليحقق نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات للقطاعات العسكرية والحكومية.

وتولى المهندس فهد؛ كذلك الرئيس التنفيذي لشركة تقنية القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعمل حالياً في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات.

وسبق أن ترأس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية بالرياض، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على درجة الماجستير في الاتصالات من قسم الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، إضافة إلى عديد من الدورات المتقدمة في مجال المال والأعمال في كل من هارفرد وإنسياد.

جدير بالذكر أن مجموعة الفيصلية من المجموعات التجارية المعروفة والكبيرة بالمنطقة وتم تأسيسها عام 1971م، وتعمل في عديد من المجالات التجارية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة
سبق

انضم المهندس فهد بن إبراهيم الحسين؛ الى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة، الذي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وعضوية الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل والأمير محمد بن خالد الفيصل (رئيس مجلس إدارة شركه الاتصالات السعودية)، والدكتور عبدالله العبدالقادر (رئيس المجلس الاستشاري لهيئة سوق المال)، وسليمان الحميد (المحافظ السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية).

ويعد المهندس فهد الحسين؛ من الكفاءات المتميزة في مجال المال والأعمال، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تولى قيادة أكبر عملية اندماج بين مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية متمثلة في شركات: أول نت، ونسيج، والعالمية؛ مكونة بذلك شركة تعد أكبر مقدم خدمة إنترنت في المنطقة والتي تم الاستحواذ عليها من قِبل شركة الاتصالات السعودية في عام 2006م، وعمل كذلك رئيساً تنفيذياً للشركة الدولية لهندسة النظم؛ ليحقق نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات للقطاعات العسكرية والحكومية.

وتولى المهندس فهد؛ كذلك الرئيس التنفيذي لشركة تقنية القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعمل حالياً في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات.

وسبق أن ترأس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية بالرياض، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على درجة الماجستير في الاتصالات من قسم الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، إضافة إلى عديد من الدورات المتقدمة في مجال المال والأعمال في كل من هارفرد وإنسياد.

جدير بالذكر أن مجموعة الفيصلية من المجموعات التجارية المعروفة والكبيرة بالمنطقة وتم تأسيسها عام 1971م، وتعمل في عديد من المجالات التجارية.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:32 PM

"الحسين" ينضم إلى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انضم المهندس فهد بن إبراهيم الحسين؛ الى مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة، الذي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وعضوية الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل والأمير محمد بن خالد الفيصل (رئيس مجلس إدارة شركه الاتصالات السعودية)، والدكتور عبدالله العبدالقادر (رئيس المجلس الاستشاري لهيئة سوق المال)، وسليمان الحميد (المحافظ السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية).

ويعد المهندس فهد الحسين؛ من الكفاءات المتميزة في مجال المال والأعمال، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تولى قيادة أكبر عملية اندماج بين مقدمي خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية متمثلة في شركات: أول نت، ونسيج، والعالمية؛ مكونة بذلك شركة تعد أكبر مقدم خدمة إنترنت في المنطقة والتي تم الاستحواذ عليها من قِبل شركة الاتصالات السعودية في عام 2006م، وعمل كذلك رئيساً تنفيذياً للشركة الدولية لهندسة النظم؛ ليحقق نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات للقطاعات العسكرية والحكومية.

وتولى المهندس فهد؛ كذلك الرئيس التنفيذي لشركة تقنية القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعمل حالياً في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات.

وسبق أن ترأس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية بالرياض، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على درجة الماجستير في الاتصالات من قسم الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، إضافة إلى عديد من الدورات المتقدمة في مجال المال والأعمال في كل من هارفرد وإنسياد.

جدير بالذكر أن مجموعة الفيصلية من المجموعات التجارية المعروفة والكبيرة بالمنطقة وتم تأسيسها عام 1971م، وتعمل في عديد من المجالات التجارية.

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