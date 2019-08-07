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استحداث عيادات واستقطاب استشاريين بمستشفى "سراة عبيدة"

دعم المراكز الصحية بعيادات استشارية ومشاريع إعادة تأهيل

شهد مستشفى "سراة عبيدة" العام والقطاع الصحي في محافظة عسير؛ تطورًا ملموسًا خلال هذا العام؛ حيث حظي بدعم متنوع مع بقية مستشفيات المنطقة، في إطار الخطوات التطويرية الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي في منطقة عسير.

وبينت "صحة عسير" أنه وبتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري؛ فقد تم البدء في تفعيل 32 سريرًا تضاف للأسرّة المفعلة في مستشفى "سراة عبيدة" في أقسام الجراحة العامة والعناية المركزة وأقسام التنويم، وسيتم تشغيلها بشكل تدريجي حتى نهاية هذا العام.

وأكدت أنه ومن ضمن مراحل التطوير والعمل على تقليص فترات الانتظار؛ فقد تم استحداث عيادتين للعيون بتجهيزات متكاملة وحديثة، بالإضافة إلى توفير جهاز حديث لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وتشغيل جهاز آخر بقسم المختبر وبنك الدم، ويعتبر من الأجهزة الحديثة أيضاً.

فيما استمر دعم المستشفى طبيّاً، باستقطاب استشاريين في تخصصات هامة؛ كالجراحة العامة وجراحة الأورام، التي يشرف عليها الدكتور عادل قوقندي، والمخ والأعصاب بالتعاقد مع الاستشاري الدكتور حسين القحطاني من الحرس الوطني، وكذلك تم استحداث عيادة جلدية بتواجد الاستشاري الدكتور صالح الغامدي، وعيادة الأنف والأذن مع الاستشاري محمد سعد الأحمري، والاستشاري محمد عبدالسلام في عيادة العظام وعمليات الركبة والفخذ.

كما تم مؤخراً تفعيل عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وربطها بنظام موعد مع المراكز الصحية، فيما تم دعم مركز الرعاية الصحية بـ"سراة عبيدة" بعيادات استشارية في تخصصات الجراحة والباطنية والنساء والولادة والأطفال.

وشملت عمليات التحسين: إعادة تجهيز وتطوير 6 مراكز صحية بالهيئة الجديدة للصحة، وشملت آليات التحسين والتطوير: إعادة تأهيل قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية، وترميم مبنى الكلى.

بدوره أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى "سراة عبيدة"، سعيد آل راقع؛ أن هذه الخطوات التحسينية والتطويرية التي وجه بتنفيذها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لتقديم أرقى الخدمات؛ تأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر من أمير منطقة عسير، ومتابعة وزير الصحة.

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استحداث عيادات واستقطاب استشاريين بمستشفى "سراة عبيدة"
سبق

شهد مستشفى "سراة عبيدة" العام والقطاع الصحي في محافظة عسير؛ تطورًا ملموسًا خلال هذا العام؛ حيث حظي بدعم متنوع مع بقية مستشفيات المنطقة، في إطار الخطوات التطويرية الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي في منطقة عسير.

وبينت "صحة عسير" أنه وبتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري؛ فقد تم البدء في تفعيل 32 سريرًا تضاف للأسرّة المفعلة في مستشفى "سراة عبيدة" في أقسام الجراحة العامة والعناية المركزة وأقسام التنويم، وسيتم تشغيلها بشكل تدريجي حتى نهاية هذا العام.

وأكدت أنه ومن ضمن مراحل التطوير والعمل على تقليص فترات الانتظار؛ فقد تم استحداث عيادتين للعيون بتجهيزات متكاملة وحديثة، بالإضافة إلى توفير جهاز حديث لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وتشغيل جهاز آخر بقسم المختبر وبنك الدم، ويعتبر من الأجهزة الحديثة أيضاً.

فيما استمر دعم المستشفى طبيّاً، باستقطاب استشاريين في تخصصات هامة؛ كالجراحة العامة وجراحة الأورام، التي يشرف عليها الدكتور عادل قوقندي، والمخ والأعصاب بالتعاقد مع الاستشاري الدكتور حسين القحطاني من الحرس الوطني، وكذلك تم استحداث عيادة جلدية بتواجد الاستشاري الدكتور صالح الغامدي، وعيادة الأنف والأذن مع الاستشاري محمد سعد الأحمري، والاستشاري محمد عبدالسلام في عيادة العظام وعمليات الركبة والفخذ.

كما تم مؤخراً تفعيل عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وربطها بنظام موعد مع المراكز الصحية، فيما تم دعم مركز الرعاية الصحية بـ"سراة عبيدة" بعيادات استشارية في تخصصات الجراحة والباطنية والنساء والولادة والأطفال.

وشملت عمليات التحسين: إعادة تجهيز وتطوير 6 مراكز صحية بالهيئة الجديدة للصحة، وشملت آليات التحسين والتطوير: إعادة تأهيل قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية، وترميم مبنى الكلى.

بدوره أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى "سراة عبيدة"، سعيد آل راقع؛ أن هذه الخطوات التحسينية والتطويرية التي وجه بتنفيذها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لتقديم أرقى الخدمات؛ تأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر من أمير منطقة عسير، ومتابعة وزير الصحة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:14 PM

استحداث عيادات واستقطاب استشاريين بمستشفى "سراة عبيدة"

دعم المراكز الصحية بعيادات استشارية ومشاريع إعادة تأهيل

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بندر آل عوض - سراة عبيدة
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شهد مستشفى "سراة عبيدة" العام والقطاع الصحي في محافظة عسير؛ تطورًا ملموسًا خلال هذا العام؛ حيث حظي بدعم متنوع مع بقية مستشفيات المنطقة، في إطار الخطوات التطويرية الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي في منطقة عسير.

وبينت "صحة عسير" أنه وبتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري؛ فقد تم البدء في تفعيل 32 سريرًا تضاف للأسرّة المفعلة في مستشفى "سراة عبيدة" في أقسام الجراحة العامة والعناية المركزة وأقسام التنويم، وسيتم تشغيلها بشكل تدريجي حتى نهاية هذا العام.

وأكدت أنه ومن ضمن مراحل التطوير والعمل على تقليص فترات الانتظار؛ فقد تم استحداث عيادتين للعيون بتجهيزات متكاملة وحديثة، بالإضافة إلى توفير جهاز حديث لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وتشغيل جهاز آخر بقسم المختبر وبنك الدم، ويعتبر من الأجهزة الحديثة أيضاً.

فيما استمر دعم المستشفى طبيّاً، باستقطاب استشاريين في تخصصات هامة؛ كالجراحة العامة وجراحة الأورام، التي يشرف عليها الدكتور عادل قوقندي، والمخ والأعصاب بالتعاقد مع الاستشاري الدكتور حسين القحطاني من الحرس الوطني، وكذلك تم استحداث عيادة جلدية بتواجد الاستشاري الدكتور صالح الغامدي، وعيادة الأنف والأذن مع الاستشاري محمد سعد الأحمري، والاستشاري محمد عبدالسلام في عيادة العظام وعمليات الركبة والفخذ.

كما تم مؤخراً تفعيل عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وربطها بنظام موعد مع المراكز الصحية، فيما تم دعم مركز الرعاية الصحية بـ"سراة عبيدة" بعيادات استشارية في تخصصات الجراحة والباطنية والنساء والولادة والأطفال.

وشملت عمليات التحسين: إعادة تجهيز وتطوير 6 مراكز صحية بالهيئة الجديدة للصحة، وشملت آليات التحسين والتطوير: إعادة تأهيل قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية، وترميم مبنى الكلى.

بدوره أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى "سراة عبيدة"، سعيد آل راقع؛ أن هذه الخطوات التحسينية والتطويرية التي وجه بتنفيذها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لتقديم أرقى الخدمات؛ تأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر من أمير منطقة عسير، ومتابعة وزير الصحة.

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