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"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

العراق: 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 134722

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 134722 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5017، فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 96103 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين في عموم العراق حتى اليوم بلغ 33602، منهم 511 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 134722 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5017، فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 96103 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين في عموم العراق حتى اليوم بلغ 33602، منهم 511 في العناية المركزة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:40 PM

العراق: 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 134722

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 134722 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5017، فيما تم تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 96103 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين في عموم العراق حتى اليوم بلغ 33602، منهم 511 في العناية المركزة.

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