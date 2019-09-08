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"تعليم الرياض" يطلق البرنامج التدريبي على العرضة لمشرفي ورواد النشاط

استعدادًا لمهرجان الفلكلور الأول بالطائف وحائل

أطلقت الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالرياض، صباح اليوم، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز؛ البرنامج التدريبي على الفلكلور الوطني "العرضة السعودية" لمشرفي ورواد النشاط الطلابي، وذلك ضمن دورة تدريبية لتأهيل 31 مشرفًا ورائد نشاط طلابي، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

ويهدف البرنامج إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع؛ بوصفها ممارسة فعلية وتذوقًا فنيًّا، والمساهمة في تنويع فرص الترفيه لدى الشباب، وربط حاضرهم بماضيهم، بالإضافة لتأصيل هذا اللون من التراث، وبناء طالب ينعم بأسلوب حياة متوازنة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم مشاركته في الأنشطة الترفيهية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم، عبد العزيز بن إبراهيم السراء؛ أن الدورة تستهدف مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة للاستعداد لمهرجان الفلكلور الأول في (الطائف، حائل) ضمن خطة النشاط لهذا العام.

وأضاف "السراء" أن المتدربين سيحصلون على شهادة مدرب معتمد تمكّنهم من تدريب رواد النشاط والمعلمين على المهارات الأساسية للفلكلور الوطني، والمساهمة في نقل المعرفة والمهارة للطلاب في المدارس.

وتعد العرضة صورةً من صور التلاحم الخالدة بين القيادة والشعب، يؤديها الرجال مستعرضين أمام القائد لإظهار حب الأرض والوفاء، وكانت تؤدَّى في السابق استعدادًا للحرب لتعود الجيش على أجواء المعركة، وفي ظل استتباب الأمن أصبحت العرضة تعبيراً عن الفرح تؤدَّى جماعية بعد أن تُسْتَهَلَّ بالنداء الأول للعرضة، وتعطي مشهداً بصرياً جميلاً متمثلاً في وحدة الزي وتختتم "بالزمية"، وهي تأكيد الحب للأرض والقائد تحت بيرق "سيدي سمعًا وطاعة".

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"تعليم الرياض" يطلق البرنامج التدريبي على العرضة لمشرفي ورواد النشاط
سبق

أطلقت الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالرياض، صباح اليوم، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز؛ البرنامج التدريبي على الفلكلور الوطني "العرضة السعودية" لمشرفي ورواد النشاط الطلابي، وذلك ضمن دورة تدريبية لتأهيل 31 مشرفًا ورائد نشاط طلابي، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

ويهدف البرنامج إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع؛ بوصفها ممارسة فعلية وتذوقًا فنيًّا، والمساهمة في تنويع فرص الترفيه لدى الشباب، وربط حاضرهم بماضيهم، بالإضافة لتأصيل هذا اللون من التراث، وبناء طالب ينعم بأسلوب حياة متوازنة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم مشاركته في الأنشطة الترفيهية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم، عبد العزيز بن إبراهيم السراء؛ أن الدورة تستهدف مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة للاستعداد لمهرجان الفلكلور الأول في (الطائف، حائل) ضمن خطة النشاط لهذا العام.

وأضاف "السراء" أن المتدربين سيحصلون على شهادة مدرب معتمد تمكّنهم من تدريب رواد النشاط والمعلمين على المهارات الأساسية للفلكلور الوطني، والمساهمة في نقل المعرفة والمهارة للطلاب في المدارس.

وتعد العرضة صورةً من صور التلاحم الخالدة بين القيادة والشعب، يؤديها الرجال مستعرضين أمام القائد لإظهار حب الأرض والوفاء، وكانت تؤدَّى في السابق استعدادًا للحرب لتعود الجيش على أجواء المعركة، وفي ظل استتباب الأمن أصبحت العرضة تعبيراً عن الفرح تؤدَّى جماعية بعد أن تُسْتَهَلَّ بالنداء الأول للعرضة، وتعطي مشهداً بصرياً جميلاً متمثلاً في وحدة الزي وتختتم "بالزمية"، وهي تأكيد الحب للأرض والقائد تحت بيرق "سيدي سمعًا وطاعة".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
07:18 PM

"تعليم الرياض" يطلق البرنامج التدريبي على العرضة لمشرفي ورواد النشاط

استعدادًا لمهرجان الفلكلور الأول بالطائف وحائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالرياض، صباح اليوم، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز؛ البرنامج التدريبي على الفلكلور الوطني "العرضة السعودية" لمشرفي ورواد النشاط الطلابي، وذلك ضمن دورة تدريبية لتأهيل 31 مشرفًا ورائد نشاط طلابي، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

ويهدف البرنامج إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع؛ بوصفها ممارسة فعلية وتذوقًا فنيًّا، والمساهمة في تنويع فرص الترفيه لدى الشباب، وربط حاضرهم بماضيهم، بالإضافة لتأصيل هذا اللون من التراث، وبناء طالب ينعم بأسلوب حياة متوازنة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم مشاركته في الأنشطة الترفيهية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم، عبد العزيز بن إبراهيم السراء؛ أن الدورة تستهدف مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة للاستعداد لمهرجان الفلكلور الأول في (الطائف، حائل) ضمن خطة النشاط لهذا العام.

وأضاف "السراء" أن المتدربين سيحصلون على شهادة مدرب معتمد تمكّنهم من تدريب رواد النشاط والمعلمين على المهارات الأساسية للفلكلور الوطني، والمساهمة في نقل المعرفة والمهارة للطلاب في المدارس.

وتعد العرضة صورةً من صور التلاحم الخالدة بين القيادة والشعب، يؤديها الرجال مستعرضين أمام القائد لإظهار حب الأرض والوفاء، وكانت تؤدَّى في السابق استعدادًا للحرب لتعود الجيش على أجواء المعركة، وفي ظل استتباب الأمن أصبحت العرضة تعبيراً عن الفرح تؤدَّى جماعية بعد أن تُسْتَهَلَّ بالنداء الأول للعرضة، وتعطي مشهداً بصرياً جميلاً متمثلاً في وحدة الزي وتختتم "بالزمية"، وهي تأكيد الحب للأرض والقائد تحت بيرق "سيدي سمعًا وطاعة".

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