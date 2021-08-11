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إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى السعودية

القريني: جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع "مكافحة المخدرات"

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية؛ وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وبتوفيق من الله جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي، وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل مَن تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة. مشددًا على أنهم سيقفون - بعون الله وتوفيقه - سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول الإخلال بأمن الوطن، واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى السعودية
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية؛ وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وبتوفيق من الله جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي، وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل مَن تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة. مشددًا على أنهم سيقفون - بعون الله وتوفيقه - سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول الإخلال بأمن الوطن، واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
01:11 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
02:44 AM

إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى السعودية

القريني: جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع "مكافحة المخدرات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية؛ وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وبتوفيق من الله جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي، وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل مَن تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة. مشددًا على أنهم سيقفون - بعون الله وتوفيقه - سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول الإخلال بأمن الوطن، واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

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