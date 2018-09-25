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منها السعودية والإمارات.. هذه أسرع شبكات 5G في العالم

وفق تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال"

يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية بأسرع سرعة تنزيل في العالم، بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال".

وتعتمد "أوبن سيغنال" مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية، وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من يونيو2021 إلى 29 أغسطس لعام 2021.

وجاءت الإمارات بحسب البيانات المنشورة على شبكة "سي إن إن" على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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منها السعودية والإمارات.. هذه أسرع شبكات 5G في العالم
سبق

يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية بأسرع سرعة تنزيل في العالم، بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال".

وتعتمد "أوبن سيغنال" مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية، وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من يونيو2021 إلى 29 أغسطس لعام 2021.

وجاءت الإمارات بحسب البيانات المنشورة على شبكة "سي إن إن" على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:50 PM

منها السعودية والإمارات.. هذه أسرع شبكات 5G في العالم

وفق تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال"

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محمد البقمي - الرياض
5
3,494

يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس (5G) في كوريا الجنوبية بأسرع سرعة تنزيل في العالم، بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول "أوبن سيغنال".

وتعتمد "أوبن سيغنال" مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية، وتشمل البيانات الفترة ما بين الأول من يونيو2021 إلى 29 أغسطس لعام 2021.

وجاءت الإمارات بحسب البيانات المنشورة على شبكة "سي إن إن" على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربيًا، بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,918
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