ترقية "آل منصور" إلى المرتبة الـ"13"

صدر قرار بترقية "حسين بن هادي هنان آل منصور" إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا لوحدة المراجعة الداخلية بالمديرية العامة لحرس الحدود.
ويعد "آل منصور" من الكفاءات الإدارية ذوي الخبرة العملية في مجال عمله.
صدر قرار بترقية "حسين بن هادي هنان آل منصور" إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا لوحدة المراجعة الداخلية بالمديرية العامة لحرس الحدود.
ويعد "آل منصور" من الكفاءات الإدارية ذوي الخبرة العملية في مجال عمله.
صدر قرار بترقية "حسين بن هادي هنان آل منصور" إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا لوحدة المراجعة الداخلية بالمديرية العامة لحرس الحدود.
ويعد "آل منصور" من الكفاءات الإدارية ذوي الخبرة العملية في مجال عمله.
صدر قرار بترقية "حسين بن هادي هنان آل منصور" إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا عامًا لوحدة المراجعة الداخلية بالمديرية العامة لحرس الحدود.
ويعد "آل منصور" من الكفاءات الإدارية ذوي الخبرة العملية في مجال عمله.