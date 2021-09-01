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عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان

"مورفي" وصف "حزب الله" بـ"السرطان"

حذّر عضو الكونجرس الأميركي كريس مورفي، اليوم (الأربعاء)، من إقدام مليشيا حزب الله اللبناني، على خطوة إحضار النفط من إيران عبر باخرة أو باخرتين؛ لأنه لن يحل الأزمة، بل سيجلب المزيد من المشاكل على لبنان.

حث "مورفي" الذي اختتم زيارته لبيروت، المسؤولين في لبنان على البحث عن طرق أخرى لإحضار النفط، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه من غير المسموح عدم تشكيل حكومة في لبنان، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات التقليدية للبنان.

واعتبر "مورفي" أن "الفساد في لبنان نمط، وهذا غير مقبول".

وحذر من فرض عقوبات أميركية على أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد.

وهاجم العضو الأميركي مليشيا حزب الله، واصفاً إياها بـ"المنظمة الإرهابية، التي تخلق الدمار في المنطقة، وسرطان ينتشر في لبنان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان
سبق

حذّر عضو الكونجرس الأميركي كريس مورفي، اليوم (الأربعاء)، من إقدام مليشيا حزب الله اللبناني، على خطوة إحضار النفط من إيران عبر باخرة أو باخرتين؛ لأنه لن يحل الأزمة، بل سيجلب المزيد من المشاكل على لبنان.

حث "مورفي" الذي اختتم زيارته لبيروت، المسؤولين في لبنان على البحث عن طرق أخرى لإحضار النفط، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه من غير المسموح عدم تشكيل حكومة في لبنان، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات التقليدية للبنان.

واعتبر "مورفي" أن "الفساد في لبنان نمط، وهذا غير مقبول".

وحذر من فرض عقوبات أميركية على أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد.

وهاجم العضو الأميركي مليشيا حزب الله، واصفاً إياها بـ"المنظمة الإرهابية، التي تخلق الدمار في المنطقة، وسرطان ينتشر في لبنان".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:39 PM

عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان

"مورفي" وصف "حزب الله" بـ"السرطان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر عضو الكونجرس الأميركي كريس مورفي، اليوم (الأربعاء)، من إقدام مليشيا حزب الله اللبناني، على خطوة إحضار النفط من إيران عبر باخرة أو باخرتين؛ لأنه لن يحل الأزمة، بل سيجلب المزيد من المشاكل على لبنان.

حث "مورفي" الذي اختتم زيارته لبيروت، المسؤولين في لبنان على البحث عن طرق أخرى لإحضار النفط، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه من غير المسموح عدم تشكيل حكومة في لبنان، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات التقليدية للبنان.

واعتبر "مورفي" أن "الفساد في لبنان نمط، وهذا غير مقبول".

وحذر من فرض عقوبات أميركية على أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد.

وهاجم العضو الأميركي مليشيا حزب الله، واصفاً إياها بـ"المنظمة الإرهابية، التي تخلق الدمار في المنطقة، وسرطان ينتشر في لبنان".

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